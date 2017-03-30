Верховный суд запретил водителям подавать документы «на цепочке»

Житель Югорска пытался обжаловать постановление о штрафе и дошел до Верховного суда. Однако суд встал на сторону ГИБДД и оставил постановление судьи первой инстанции в силе.

Житель города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Кеберле О.И. во время проверки документов передал инспектору сложенные друг за другом, зажатые фиксатором и закрепленные на цепочке водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис. Документы прочно удерживались устройством, при этом снять фиксатор водитель категорически отказался. Инспектор посчитал, что автовладелец не выполнил законное требование о передаче документов для проверки и составил протокол о нарушении и рапорт.

Дело было направлено в суд, который признал Кеберле О.И. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей), и водителю был выписан штраф в размере 1000 рублей. Каберле с этим не согласился и стал оспаривать это решение в судах нескольких инстанций, пока не дошел до Верховного суда. Он подчеркивал, что, согласно ПДД, водители обязаны иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать на проверку документы, но запрета на ограничительные устройства в Правилах нет. Правда, во внутреннем регламенте МВД определено, что документы, передаваемые участниками дорожного движения, принимаются сотрудниками без обложек, при этом про удерживающие устройства там тоже ничего не сказано.

Верховный суд, изучив обстоятельства дела, встал на сторону ГИБДД и подтвердил законность состоявшихся по делу постановлений и обоснованность привлечения Каберле О.И. к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Постановление о штрафе суд оставил в силе.

С 1 апреля 2017 года сотрудники ДПС должны были применять новый регламент по надзору за дорожным движением. В документе, в частности, оговаривается, что инспектор не должен брать документы, если вместе с ними передаются какие-либо предметы или «удерживающие устройства».

С 31 января по 1 марта 2017 года новый регламент проходил процедуру общественного обсуждения на едином портале для размещения информации, и по результатам обсуждения его решено было доработать.

Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС