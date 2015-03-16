С «бараном» не поспоришь: Ram выпустит сумасшедший пикап

До конца 2017 года компания Ram может дать жизнь чудовищному траку с компрессорным 6,2-литровым мотором V8. На его фоне Ford F-150 Raptor рискует показаться «очкариком-ботаником».

Компромиссы крайслеровцам неведомы — Viper ушел в историю, но в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке Dodge представит поразительный дрэговый Challenger SRT Demon, а марка Jeep, как ожидается, там же покажет Grand Cherokee SRT Trackhawk, бросающий вызов Porsche Cayenne Turbo S. Вышеупомянутые монстры получат 6,2-компрессорный двигатель от Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat, причем «демоническая» версия будет выдавать больше стандартных хэллкэтовских 707 л.с. Еще один претендент на титанический агрегат — пикап Ram по мотивам концепта Rebel TRX. Издание Car and Driver сообщает о вероятности появления сумасшедшего трака едва ли не в нынешнем году.

«Мятежник», хоть и отмечен клеймом шоу-кара, но его правильнее считать прототипом заводского тюнингового исполнения. Охочие до экстрима доджевцы установили другие двойные поперечные рычаги в передней подвеске, заменили амортизаторы, расширили колею на 152 мм, добились увеличения хода подвесок на целых 40% и прибавки дорожного просвета с 229 до более чем 330 мм. Заодно тормоза «прокачали» — спереди у Rebel TRX 15-дюймовые диски, сзади 14-дюймовые, а суппорты шестипоршневые. В стремлении утереть нос фордовскому оффроудному монстру F-150 Raptor они пошли на крайние меры и вооружили автомобиль 575-сильной версией компрессорной «восьмерки». Это меньше, чем у грозных Hellcat, но на целых 125 л.с. превышает отдачу 3,5-литрового наддувного V6 оппонента, а большего для подобной машины, скорее всего, и не требуется. Серийный Rebel на базе Ram 1500 вряд ли будет серьезно отличаться от концепта. Ориентировочная цена — в районе 55 000 долларов, почти вдвое выше базового прайса версии 1500.

Пикапом Ram владеет лично босс поршевского подразделения GT Андреас Пренингер и получает от автомобиля огромное удовольствие.

В начале года Dodge представила суперкроссовер Durango SRT с атмосферным 6,4-литровым двигателем и довольно крутым нравом.

Фото: Ram