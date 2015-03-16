Он вернулся: Jeep представил… Grand Cherokee первого поколения

Автомобили, опередившие свое время: десять ярких примеров Самый возрастной автомобиль этой подборки увидел свет в 1935-м. Самый молодой — без малого 80 лет спустя. Тем не менее каждый из них и сегодня словно магнитом притягивает взгляды прохожих. Подробности — в нашей фотоподборке. Специальная программа поддержки Lexus RX в апреле С 1 апреля и только на один месяц Lexus в России совместно с АО «Тойота Банк» запускают уникальную кредитную программу на автомобили Lexus RX. Что это за автомобиль и чем уникально кредитное предложение, выясняем у президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко. Буксировка автомобиля: несколько простых советов Автомобиль сломался на дороге. Придется буксировать его в сервис. Но как? В автошколе этой темы касаются разве что вскользь. Потому знания о транспортировке машины пригодятся каждому. Ими мы и решили поделиться.