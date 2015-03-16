Он вернулся: Jeep представил… Grand Cherokee первого поколения

«Джип широкий», как живой! Вернее, он живее всех живых — среди концептов особое место занимает модифицированный Grand Cherokee по имени Grand One легендарного первого поколения (ZJ). Компания построила этот автомобиль по случаю 25-летия модели, взяв за основу внедорожник 1993 года выпуска со 160 тыс. км на одометре. Интересно, догадывался ли его прежний владелец из штата Пенсильвания о дальнейшей судьбе Джипа? Салон стандартный, за исключением более износостойкого коврового покрытия и олдскульного телефона. Да и что здесь менять? Дорестайлинговая передняя панель, широкие сидушки «старого образца»… Почти классика! Двигатель — не рядная 4,0-литровая «шестерка», а V8 объемом 5,2 л с великолепным «голосом». В шасси — заметные перемены. Колесная база растянута, новые компоненты подвески увеличили дорожный просвет на 2 дюйма, в мосты установлены блокировки дифференциалов, а заводские «катки» сменили 18-дюймовые колесные диски с шинами BFGoodrich Mud-Terrain KM2 внешним диаметром 33 дюйма.
Другие концепты Jeep — в нашей фотогалерее.
- На апрельском мотор-шоу в Нью-Йорке ожидается дебют экстремального Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
- Студия Thinkmodo превратила современный Grand Cherokee в Hum Rider — антипробочный автомобиль, способный радикально увеличивать дорожный просвет.
Фото: Jeep