Он вернулся: Jeep представил… Grand Cherokee первого поколения

К ежегодному мероприятию Moab Easter Jeep Safari, которое пройдет в апреле, марка Jeep по традиции подготовила россыпь экспериментальных внедорожников. Все красавцы как на подбор, а один и вовсе заставляет пустить ностальгическую слезу.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

Jeep Compass
Jeep Compass

Jeep > Compass

«Джип широкий», как живой! Вернее, он живее всех живых — среди концептов особое место занимает модифицированный Grand Cherokee по имени Grand One легендарного первого поколения (ZJ). Компания построила этот автомобиль по случаю 25-летия модели, взяв за основу внедорожник 1993 года выпуска со 160 тыс. км на одометре. Интересно, догадывался ли его прежний владелец из штата Пенсильвания о дальнейшей судьбе Джипа? Салон стандартный, за исключением более износостойкого коврового покрытия и олдскульного телефона. Да и что здесь менять? Дорестайлинговая передняя панель, широкие сидушки «старого образца»… Почти классика! Двигатель — не рядная 4,0-литровая «шестерка», а V8 объемом 5,2 л с великолепным «голосом». В шасси — заметные перемены. Колесная база растянута, новые компоненты подвески увеличили дорожный просвет на 2 дюйма, в мосты установлены блокировки дифференциалов, а заводские «катки» сменили 18-дюймовые колесные диски с шинами BFGoodrich Mud-Terrain KM2 внешним диаметром 33 дюйма.

Другие концепты Jeep — в нашей фотогалерее.

  • На апрельском мотор-шоу в Нью-Йорке ожидается дебют экстремального Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
  • Студия Thinkmodo превратила современный Grand Cherokee в Hum Rider — антипробочный автомобиль, способный радикально увеличивать дорожный просвет.

Он вернулся: Jeep представил… Grand Cherokee первого поколения

Фото: Jeep

Он вернулся: Jeep представил… Grand Cherokee первого поколения
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