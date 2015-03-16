Высшая лига: в Сеуле представили Genesis G90 Special Edition

Корейский премиальный бренд хочет вырваться за рамки премиум-сегмента и побороться с такими марками, как Bentley, Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Как будет выглядеть роскошь по-корейски, можно увидеть на автосалоне в Сеуле на примере седана Genesis G90 Special Edition.

Genesis еще как следует не утвердился в премиум-сегменте, а уже метит в лакшери, куда пробиться на порядок сложнее, ведь покупатели этого класса машин требуют не только безупречного качества и исполнения всех капризов, но и богатой родословной бренда, без которой в аристократических кругах, что называется, не принимают. Понимая это, маркетологи Genesis еще в прошлом году запустили совместно с CNN цифровой канал Origins, повествующий о богатой корейской культуре, которая сегодня воплотилась, в частности, в прекрасных представительских автомобилях.

По части эксклюзивности и качества отделки корейские лакшери-седаны обещают быть на уровне именитых конкурентов: Genesis G90 Special Edition имеет двухцветную, выполненную вручную окраску, а в салоне можно увидеть обивку сидений из нубука с узорчатой прострочкой, инкрустацию по дереву и ковры ручной работы (фотографии, к сожалению, не прилагаются).

Пока что G90 Special Edition всего лишь концепт, но в будущем лакшери-версии автомобилей Genesis непременно появятся в продаже.

На выставке в Сеуле представители премиум-бренда также заявили, что до 2021 года Genesis представит шесть новых моделей, в том числе plug-in гибрид и электромобиль.

На прошлой неделе в России стартовали продажи бизнес-седана Genesis G80.

Флагманский седан Genesis G90 год назад получил удлиненную версию.

Фото: Genesis