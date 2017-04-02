Гонки на спидометрах: 1234-сильный Volkswagen Golf против всех

Контора Boba Motoring, построившая шокирующе мощный Golf 2, заявила о его превосходстве над быстрейшими серийными автомобилями планеты. Вот только способ для демонстрации потенциала гиперхэтчбека она выбрала довольно своеобразный.

Наш старый знакомый, старичок-Гольф с 2,0-литровым двигателем мощностью 1233,7 л.с., вновь напомнил о себе. Его создатели из компании Boba Motoring разместили в интернете видео «виртуальной» схватки бешеного автомобиля с одними из самых динамичных машин планеты. Битвы «лицом к лицу» вы не увидите, зато сможете лицезреть ускорение... по спидометрам. Конечно, было бы интереснее оценить именно «живую» дуэль, да и в комментариях к видео тюнерам советуют записать видео с фактической гонки, а потом уже хвастаться, но что есть, то есть.

Даже вид стрелки, мечущейся по спидометру, впечатляет. «Поверженными» оказались BMW M5, Lamborghini Huracan и Aventador, Bugatti Chiron и Koenigsegg One:1. И только модифицированный 1600-сильный Nissan GT-R смог на равных тягаться с Golf. Согласно заявлению Boba Motoring, Volkswagen разменивает сотню за 2,1 с, диапазон от 100 до 200 км/ч «проглатывает» за 3,03 с, а с места до 250 км/ч ускоряется за 7,8 с. Классические дрэговые четверть мили он проходит за 8,69 с, показывая на финише 273 км/ч.

В конце «волка в овечьей шкуре» сравнили со спортбайком Kawasaki Ninja H2R. Эта адская штуковина строго трековой эксплуатации представляет собой дальнейшее развитие модели H2 — у нее также компрессорная литровая «четверка», но развивает она не 215, а 310 л.с. и до 326 «лошадей» при поддержке динамического наддува. Разгон до 400 км/ч этого монстра укладывается в 26 с.

Модификации стареньких Golf бывают совершенно неожиданными. Кабрик первого поколения , например, оснастили джиэмовским компрессорным двигателем V6.

, например, оснастили джиэмовским компрессорным двигателем V6. Крепко достается от тюнеров и современным Фольксвагенам Golf. Этот переднеприводный GTI Clubsport «раскачали» до 480 л.с.

Фото: Boba Motoring

Видео: youtube