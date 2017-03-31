Колокольцев раскрыл причину увольнения Нилова

Глава МВД сказал, что Виктор Иванович многое сделал на посту главы Госавтоинспекции, и опроверг слухи о слиянии ГИБДД с другими службами ведомства.

Глава МВД Владимир Колокольцев положительно отозвался о работе Виктора Нилова на посту руководителя ГИБДД и сказал, что он внес большой вклад в укрепление безопасности дорожного движения. Свидетельством этому стали показатели снижения аварийности и особенно уменьшение детской смертности на дорогах. За заслуги на посту главы Госавтоинспекции Виктор Нилов награжден именным оружием, а это для офицера может служить наивысшей оценкой его работы.

«Просто наступает такой возрастной период, когда наш сотрудник, руководитель, переходит на другую рабочую ступень», — передает слова Колокольцева РИА Новости.

Он также развеял слухи о предстоящем объединении ГИБДД с другими службами и отметил, что не было даже таких планов. Ранее СМИ писали, что ГИБДД могут ликвидировать, объединив ее с патрульно-постовой службой.

Владимир Путин 29 марта подписал указ об освобождении Виктора Нилова от занимаемой должности. Это стало неожиданностью для многих, а о причинах отставки до сегодняшнего дня не сообщалось. Место главы Госавтоинспекции остается вакантным, источники сообщают, что его может занять руководитель Управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников.

Напомним также, что незадолго до увольнения Виктор Нилов ответил на запрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова по поводу законности работы видеокамеры в Москве, фиксирующей непропуск водителями пешеходов на пешеходном переходе. В письме говорилось, что камера на период разбирательств выключена и в перспективе в этом месте будет установлен светофор. Однако столичный ЦОДД опроверг эту информацию.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС