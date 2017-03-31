Колокольцев раскрыл причину увольнения Нилова

Глава МВД Владимир Колокольцев положительно отозвался о работе Виктора Нилова на посту руководителя ГИБДД и сказал, что он внес большой вклад в укрепление безопасности дорожного движения. Свидетельством этому стали показатели снижения аварийности и особенно уменьшение детской смертности на дорогах. За заслуги на посту главы Госавтоинспекции Виктор Нилов награжден именным оружием, а это для офицера может служить наивысшей оценкой его работы.
«Просто наступает такой возрастной период, когда наш сотрудник, руководитель, переходит на другую рабочую ступень», — передает слова Колокольцева РИА Новости.
Он также развеял слухи о предстоящем объединении ГИБДД с другими службами и отметил, что не было даже таких планов. Ранее СМИ писали, что ГИБДД могут ликвидировать, объединив ее с патрульно-постовой службой.
- Владимир Путин 29 марта подписал указ об освобождении Виктора Нилова от занимаемой должности. Это стало неожиданностью для многих, а о причинах отставки до сегодняшнего дня не сообщалось. Место главы Госавтоинспекции остается вакантным, источники сообщают, что его может занять руководитель Управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников.
- Напомним также, что незадолго до увольнения Виктор Нилов ответил на запрос депутата от ЛДПР Ярослава Нилова по поводу законности работы видеокамеры в Москве, фиксирующей непропуск водителями пешеходов на пешеходном переходе. В письме говорилось, что камера на период разбирательств выключена и в перспективе в этом месте будет установлен светофор. Однако столичный ЦОДД опроверг эту информацию.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС