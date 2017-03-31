РСКГ: новые партнеры в 2017 году

Российская серия кольцевых гонок получила новых партнеров на ближайший сезон. Ими стали нефтяная компания «Роснефть» и АВТОВАЗ, которые объединятся в одну команду LADA Sport ROSNEFT.

Большую роль в подписании договора о партнерстве сыграл промоутер СМП РСКГ — SMP Racing, программа развития автоспорта. Благодаря его посредничеству удалось договориться о том, что LADA Sport ROSNEFT станет титульным спонсором РСКГ, имеющей статусы Чемпионата и Кубка РФ. Компания LADA Sport заинтересована в таком партнерстве, поскольку активно продвигает бренды LADA и ROSNEFT в автомобильных гонках.

Как отметил президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор, присутствие в российских автомобильных гонках позволит повысить имидж автомобилей и вовлечь в спортивные мероприятия клиентов и потенциальных покупателей LADA. «Кроме того, гоночная трасса и режим соревнований позволяют тестировать новые технологии, которые в будущем могут быть применены на серийных автомобилях LADA», — добавил Николя Мор.

Партнерство LADA Sport ROSNEFT и СМП РСКГ предполагает взаимодействие в области развития российского автоспорта, в том числе и оказание поддержки молодым пилотам в классе «Национальный». Помимо этого, команда LADA Sport ROSNEFT в предстоящем сезоне выставит автомобили, подготовленные на базе LADA Vesta, в двух классах СМП РСКГ: Туринг и Супер-продакшн.

СМП РСКГ, РСКГ, SMP Racing, Роснефть, АВТОВАЗ Игорь Сечин, главный исполнительный директор ПАО „НК „Роснефть“: „В 2014 году мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве с АВТОВАЗом, предусматривающее в том числе наше активное присутствие в автоспорте. В чемпионате мира пилоты LADA Sport ROSNEFT неоднократно становились призерами этапов, а в СМП РСКГ команда дважды завоевала чемпионский титул“.

Сезон 2017 года в СМП РСКГ включает семь этапов:

13–14 мая — 1-й этап, автодром «Крепость Грозная»

27–28 мая — 2-й этап, автодром «Смоленское кольцо»

17–18 июня — 3-й этап, автодром «Нижегородское кольцо»

1–2 июля — 4-й этап, автодром «Казань Ринг»

5–6 августа — 5-й этап, автодром «АДМ» (в зависимости от готовности трассы, возможен перенос этапа на автодром «Смоленское кольцо»)

19–20 августа — 6-й этап, автодром Moscow Raceway

23–24 сентября — 7-й этап, автодром «Казань Ринг»