Акционер-натурист отчитал руководство концерна Daimler за ханжество

Ежегодное собрание акционеров концерна Daimler вновь не обошлось без скандала. 61-летний держатель акций хотел явиться на это официальное мероприятие голым!

Германский предприниматель, натурист и пранкер Вильм Дитрих Мюллер, владеющий несколькими акциями Daimler AG, уже второй год пытается добиться разрешения являться на ежегодное собрание акционеров в голом виде и не получает его. Как сообщает агентство Bloomberg, в минувшую среду 29 марта на очередном таком собрании Мюллер взял слово и высказал совету директоров негодование по поводу ущемления своих прав существовать в этом мире в естественном обличье, то есть в чем мать родила.

Топ-менеджеры терпеливо выслушали эксцентричного акционера и даже поблагодарили его за то, что тот не стал претворять на практике свои убеждения, идущие вразрез с дресс-кодом компании.

Между тем этот любитель ходить голышом уже не раз мелькал в немецкой прессе в аналогичных пикантных сюжетах: Мюллер является миноритарным акционером сотен немецких компаний и, соответственно, посещает каждый год сотни собраний акционеров, где выдвигает разнообразные абсурдные требования — такое у него, видите ли, развлечение…

2016 год стал для Даймлера очень удачным, по его итогам было принято решение о выплате дивидендов в размере 3,25 евро на одну акцию, а 130 тысяч сотрудников концерна получили разовые премии в размере 5400 евро.

Год назад на собрании акционеров Daimler двое его участников, мужчина и женщина, чуть не подрались из-за бесплатных сосисок, которые подавали во время фуршета. Скандалистов разнимала полиция.

Фото: Daimler