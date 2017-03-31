Совет Федерации работает над гаражной амнистией

Верхняя палата парламента готовит законопроект, который позволит членам ГСК приобретать гаражи в собственность. Об этом сообщил сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Еще с советских времен гаражи существуют в неопределенном статусе: человек может быть членом гаражно-строительного кооператива, но формально не являться владельцем гаража, и государство может в любой момент претендовать на территорию, где он располагается. Гаражи занимают много места, и гораздо выгоднее застроить эту территорию жилыми домами. Часто человека уверяют, что в этом ГСК все в порядке с документами, а потом местные власти там все сносят. Многие автовладельцы таким образом лишились гаражей, другим это в любой момент может грозить, потому что как объект недвижимости гараж никак не зарегистрирован. В советские времена право собственности на гараж фактически подменялось членством в организации. Когда регионы начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости, они столкнулись с проблемой гаражных кооперативов: правоустанавливающие документы на гаражи есть, а как объекты собственности, они нигде не зарегистрированы.

Теперь появится возможность узаконить гаражи в ГСК, рассказал «Известиям» сенатор Дмитрий Шатохин. Для этого в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 1 января 2017 года, необходимо внести статью «Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива». В ней будет прописана процедура оформления гаража в собственность и необходимые для этого бумаги: документ, подтверждающий членство в гаражно-строительном кооперативе, оплата паевого взноса и техническая документация на нежилое помещение. У самого ГСК должен быть документ, выданный органом местной власти, на предоставление в собственность земельного участка.

Предполагается, что для гражданина оформление такой недвижимости в собственность обойдется в 15–20 тысяч рублей, а для ветеранов процедуру сделают бесплатной. Законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года.

Фото: Елена Пальм/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Власть ищет ещё один способ обложить граждан дополнительным налогом на собственность.Даже оформление гаража в собственность не даёт гарантии от сноса.Компенсация же будет минимальная.Гораздо меньше общих затрат.
Опять игра в одни ворота.Как говорил Озеров:"Такой хоккей нам не нужен".

Ответить#
-1

У самого ГСК должен быть документ, выданный органом местной власти, на предоставление в собственность земельного участка!!!
Ха-ха-ха. Такую бумажку в Москве Вам никогда не выдадут. Сам имею гараж в ГСК. «Птичьи права» у нас.

Ответить#
-1

«как объект недвижимости гараж никак не зарегистрирован» т.е. и налог не приходит, может поэтому не регистрировали ? у меня налог приходит, лет 10 назад лично ходил регистрировать и потом в налоговую. Не понятно, что требуется сейчас зарегистрировать или приватизировать ..

Ответить#
0
Александр П

Гараж в собственности — платите налоги это же Ваша собственность!
Вопрос один только. Земля под ним в чей собственности?

Ответить#
-1

Цена не маленькая.Я гараж купил за 100т.р. Ни чего не сказано о том какая будет собственнику компенсация при сносе гаража.

Ответить#
-1