Виталий Петров поедет в FIA WEC

Российский гонщик Виталий Петров возвращается в мировой эндуранс: сезон 2017 года он проведет в составе команды Manor.

Одноименная английская команда завершила свое существование в Формуле 1, однако в FIA World Endurance Championship продолжит выступать в классе LMP2. В новом сезоне она получила название по титульному спонсору, китайской компании TRS: CEFC MANOR TRS RACING. Команда уже подписала контракты с четырьмя пилотами: экс-гонщиком Формулы 1 французом Жан-Эриком Вернем, мексиканцем Родриго Гонсалесом, швейцарцами Симоном Труммером и Джонатаном Хирши.

CEFC MANOR TRS RACING выставит в классе LMP2 два спортпрототипа ORECA 07. Виталий Петров будет пилотировать один из них, присоединившись к экипажу Родриго Гонсалеса и Симона Труммера.

Виталий Петров планирует провести в FIA WEC полный сезон, включая «24 часа Ле-Мана». В прошлом году он также принимал участие в мировом эндурансе, правда, в составе российской команды SMP Racing. Тогда Виталий пилотировал спортпрототип BR01 вместе с Кириллом Ладыгиным и Виктором Шайтаром. В суточном марафоне в Ле-Мане экипажу удалось занять третье место в классе LMP2.

Первый этап FIA WEC 2017 состоится 16 апреля, а предваряет начало сезона «Пролог» — официальные тесты, которые пройдут уже в эти выходные, 1–2 апреля, на итальянском автодроме Монца.