А теперь розовый: пиратский Porsche Macan принарядился для женщин

Фирма Zotye готовит к апрельскому автосалону в Шанхае очередную версию своего скандально известного кроссовера SR9. Несанкционированная копия Макана предстанет на выставке в амплуа «богини гламура».

Последний раз о китайском клоне Порше Макана мы писали в сентябре прошлого года, когда он носил индекс SR8 и еще не вышел на рынок. Товарной версии накинули единичку в обозначении, и она стала называться SR9. Продажи пока оставляют желать лучшего: за первые два месяца этого года дилеры Zotye реализовали всего 5046 «псевдомаканов», тогда как неизменный лидер китайского сегмента SUV — Haval H6 — нашел за это время 79 677 покупателей.

Подстегнуть интерес к SR9 должна «божественная» спецверсия, исполненная в розовом цвете. Наружное покрытие с помощью специального лака и полировки доведено до характерного конфетного блеска, в салоне — вставки из розовой кожи и замши, розовая прострочка, розовая вышивка и даже розовые кнопки замков ремней безопасности. Дополняют гламурную атмосферу набор аксессуаров, в частности розовый зонтик с «золотой» ручкой, инкрустированной «драгоценными» камнями.

Розовая версия будет у SR9 самой дорогой, производитель указывает ориентировочную стоимость в 180 тысяч юаней (это 1,47 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ), тогда как базовый кроссовер стоит всего 108 800 юаней (890 тысяч рублей). Двигатель на все модификации пока один — бензиновая 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 190 л.с., в пару которой положена 5-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Дамский вариант, конечно, двухпедальный. Ведущие колеса у всех модификаций передние — полного привода не предусмотрено в принципе, да и дорожный просвет у китайского кроссовера небольшой, всего 161 мм.

В марте фирма Zotye начала в Китае продажи еще двух среднеразмерных кроссоверов, которые, судя по всему, построены на той же «тележке», что и SR9 (у всех колесная база — 2850 мм). Первый называется Т700 и похож одновременно на автомобили британских марок Jaguar и Land Rover, второй получил имя Domy X7 и копирует Volkswagen Tiguan второго поколения (копия первого в линейке Zotye тоже есть).

На автосалоне в Шанхае ожидается также премьера нового купеобразного кроссовера Zotye, срисованного с итальянского Lamborghini Urus.

Фото: Zotye