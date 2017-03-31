Jaguar дает редкий шанс купить E-Type в состоянии нового автомобиля

Подразделение JLR Classic продолжает радовать поклонников олдтаймеров условными новинками. Пятого апреля на автошоу Techno-Classica в немецком Эссене дебютирует Jaguar E-type Reborn — классический автомобиль, доведенный заводскими реставраторами до состояния нового. Тираж — всего 10 экземпляров.

Год назад компания Jaguar Land Rover как следует встряхнула свое классическое подразделение, отведя ему одну из ключевых бизнес-ролей и заметно увеличив довольствие. Воодушевленные мастера и реставраторы бодро принялись за дело и вернули к жизни несколько раритетов, а именно выпустили небольшими партиями Jaguar XKSS, Land Rover Series I и Range Rover первого поколения.

Jaguar E-Type Reborn (последнее слово переводится как «перерожденный») — очередное творение заводских реставраторов: 10 экземпляров будут сделаны на базе автомобилей первой серии, произведенных в период с 1961 по 1968 год. Представленный на фотографиях экземпляр — 1965 года рождения, на момент поступления в JLR Classic он имел пробег в 78 тысяч миль (125 500 км), но после возвращения на фабрику он фактически стал новым. Заводские мастера заменили все не подлежащие восстановлению детали новыми, изготовленными по оригинальным чертежам и технологиям прошлого века, так что это на 100% аутентичный автомобиль. Даже сварочные работы там, где они были необходимы, выполнялись по старинке, чтобы соединенные детали имели исторически достоверный вид.

Стоимость каждого E-Type Reborn оценивается в 285 тысяч фунтов (это почти 20 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ), но за дополнительную плату фирма готова предложить какой-нибудь апгрейд (разумеется, исторически корректный), например, более мощные тормоза от «е-тайпов» более поздней второй серии, улучшенную систему охлаждения от версии Lightweight или полностью синхронизированную 4-ступенчатую коробку передач. Двигатель в любом случае один — рядная бензиновая «шестерка» с рабочим объемом 3,8 л и мощностью 265 л.с. От нуля до 60 миль/ч (96 км/ч) Jaguar E-Type Reborn разгоняется за 7 секунд, максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч).

Фото: JLR