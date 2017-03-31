Составлен список частых поломок автомобилей

Список неисправностей, с которыми сталкивались владельцы ряда распространенных моделей в Москве и Санкт-Петербурге, составил онлайн-сервис записи автомобилей на обслуживание и ремонт CarFix на основе своей внутренней статистики.

По данным компании, владельцы автомобилей VW Polo и отдельных моделей Skoda при пробеге свыше 40 тыс. км чаще всего обращались в сервис по поводу неисправности коробки передач DSG и сцепления. У Форда Фокус при таком же пробеге может барахлить бензонасос, а у Hyundai Solaris и Kia Rio при пробеге в 30 тыс. км появляются проблемы со ступичными подшипниками.

У Nissan Teana после 60 тыс. км пробега наблюдались проблемы с вариатором, а у Toyota Camry после 80–100 тыс. км выходил из строя насос системы охлаждения. Владельцы Chevrolet, пробег которых превышает 30–40 тыс. км, часто обращались в сервис с необходимостью замены стоек стабилизатора, чуть реже — амортизаторов, у Opel Astra после 40–60 тыс. км барахлил термостат, а у ряда моделей Mitsubishi при таком же пробеге наблюдались неисправности рулевых реек.

Это вовсе не означает, что данные проблемы испытывают все названные машины, ведь очень важно, где и кем они эксплуатировались, подчеркивают специалисты компании. Так, в Москве и Санкт-Петербурге из-за езды в постоянных пробках могут возникнуть проблемы с коробкой передач, а, скажем, в Германии, где автовладельцы ездят по скоростным автобанам, таких проблем практически нет.

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Фото: Илья Щербаков/ТАСС

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Комментарии (3)

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Статейка не о чём.

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0

Отличные машины стали делать! 40 тысяч и уже коробки летят. А старые 4х ступенчатые Aisin по пол миллиона без заметного износа накатывают и за миллион в целом без замены. Зато у новодела евро-6! Экология! На пару литров меньше расход! И агрессивно ввинчиваемый в мозги менталитет «старье, автохлам, устарело». Интересно, доколе этот театр обмана и оболванивания масс будет продолжаться? Понимаю еще новодел стоил бы раза в 2 меньше чем нормальные ресурсные машины, так нет же! С кривой ухмылкой ожидаю, что будет, когда мутный вал этого новодело-хлама хлынет на вторичку и начнет стареть. Может тогда и прийдет «похмелье» после эры маркетологов у руля?

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При чём тут автобаны? В Германии в городах тоже бывают пробки. Вот только пробки у них не такие как у нас. У нас пробка это дернулся на метр-два-три, встал, снова дёрнулся, а в Германии пробка это обычно медленное движение на скорости 10–20 км/ч потому, что ни у кого не возникает мыслей обогнать всех по обочине, тротуару или встречке и попытаться влеэть в поток перед местом образования пробки. Ещё в Германии на сужении дороги на месте ремонта или аварии действует негласное правило когда в плотном потоке машины из двух рядов проезжают через одну и при этом никто не пытается доказать другим, что у него преимущество потому, что он не перестраивается. Глухие пробки тоже бывают, но это очень редкое явление.
Ну, а проблемы с ходовой любых автомобилей в России, славной двумя бедами из которых одна часто ездит по другой, вполне объяснимое явление. В одном европейском журнале читал исследование по которому вышло, что пробег одного километра по дорогам России по нагрузкам на ходовую соответствует пробегу в десять (!!!) километров по дорогам Германии.

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