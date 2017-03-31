Составлен список частых поломок автомобилей

По данным компании, владельцы автомобилей VW Polo и отдельных моделей Skoda при пробеге свыше 40 тыс. км чаще всего обращались в сервис по поводу неисправности коробки передач DSG и сцепления. У Форда Фокус при таком же пробеге может барахлить бензонасос, а у Hyundai Solaris и Kia Rio при пробеге в 30 тыс. км появляются проблемы со ступичными подшипниками.
У Nissan Teana после 60 тыс. км пробега наблюдались проблемы с вариатором, а у Toyota Camry после 80–100 тыс. км выходил из строя насос системы охлаждения. Владельцы Chevrolet, пробег которых превышает 30–40 тыс. км, часто обращались в сервис с необходимостью замены стоек стабилизатора, чуть реже — амортизаторов, у Opel Astra после 40–60 тыс. км барахлил термостат, а у ряда моделей Mitsubishi при таком же пробеге наблюдались неисправности рулевых реек.
Это вовсе не означает, что данные проблемы испытывают все названные машины, ведь очень важно, где и кем они эксплуатировались, подчеркивают специалисты компании. Так, в Москве и Санкт-Петербурге из-за езды в постоянных пробках могут возникнуть проблемы с коробкой передач, а, скажем, в Германии, где автовладельцы ездят по скоростным автобанам, таких проблем практически нет.
- Официальные дилерские центры после истечения гарантийного периода на автомобиль предлагают автовладельцам различные сервисные программы, насколько они могут быть интересны, разбирался наш автор.
- Какой подержанный автомобиль можно купить, имея сумму в 200 тыс. рублей, и при этом не прогадать, вы узнаете из материала «Ищем лучшие варианты».
Фото: Илья Щербаков/ТАСС