Hyundai Kona: новый кроссовер подмигнул конкурентам

Субкомпактная Creta стремительно ворвалась в первую пятерку самых популярных автомобилей на российском рынке, а Старый Свет пока что лишен полноценного кроссовера Hyundai размерного класса B. Не правда ли, странно, учитывая бешеную востребованность машин данного типа среди европейских автомобилистов? За корейскую марку сейчас отдувается псевдопаркетник i20 Active, но уже летом дебютирует долгожданная новинка по имени Kona, названная в честь Каилуа-Кона, местности на острове Гавайи. Подробностей пока нет, за исключением одного тизерного изображения, дающего надежду на эффектный и яркий облик паркетника, который задаст вектор развития дизайна марки. По некоторым данным, Kona напомнит концепткар Intrado 2014 года, разрабатывается на платформе i20 и получит моторы от нового семейства i30. То есть в линейку войдут бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор объемом 1,0 л мощностью 120 л.с., 1,4-литровая 140-сильная «турбочетверка», а также турбодизель объемом 1,6 л, выдающий 110 л.с. По некоторым данным, старт продаж конкурента кроссоверов Nissan Juke, Renault Captur и Mazda CX-3 запланирован на октябрь.
- К 2021 году Hyundai запустит в Европе три десятка новых моделей и модификаций. Примерно к этому времени компания модернизирует свою линейку кроссоверов.
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Фото: Hyundai