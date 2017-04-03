Hyundai Kona: новый кроссовер подмигнул конкурентам

Компания Hyundai огласила имя своего очередного маленького паркетника и представила его тизерное изображение. Продажи новинки начнутся до конца нынешнего года.

Субкомпактная Creta стремительно ворвалась в первую пятерку самых популярных автомобилей на российском рынке, а Старый Свет пока что лишен полноценного кроссовера Hyundai размерного класса B. Не правда ли, странно, учитывая бешеную востребованность машин данного типа среди европейских автомобилистов? За корейскую марку сейчас отдувается псевдопаркетник i20 Active, но уже летом дебютирует долгожданная новинка по имени Kona, названная в честь Каилуа-Кона, местности на острове Гавайи. Подробностей пока нет, за исключением одного тизерного изображения, дающего надежду на эффектный и яркий облик паркетника, который задаст вектор развития дизайна марки. По некоторым данным, Kona напомнит концепткар Intrado 2014 года, разрабатывается на платформе i20 и получит моторы от нового семейства i30. То есть в линейку войдут бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор объемом 1,0 л мощностью 120 л.с., 1,4-литровая 140-сильная «турбочетверка», а также турбодизель объемом 1,6 л, выдающий 110 л.с. По некоторым данным, старт продаж конкурента кроссоверов Nissan Juke, Renault Captur и Mazda CX-3 запланирован на октябрь.

Фото: Hyundai

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

А ржаветь будет как у наших кретовладельцев?))

Ответить#
+1

Ну конечно, кому нужна бюджетка Крета в Европе. Такое только в России можно лохам впаривать за 1 300 000.

Ответить#
0