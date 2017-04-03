Свыше 300 тыс. км: автомобили, которые смогли

Американский интернет-ресурс iSeeCars по результатам исследования выявил автомобили, способные выхаживать по 320 тысяч километров и более. Самыми живучими оказались полноразмерные внедорожники.

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В iSeeCars привели три таблицы, основанные на исследовании более чем 13 млн подержанных автомобилей не старше 1980 года выпуска (1981–2017 модельные годы), которые продали на вторичном рынке в 2016-м. В расчет не принимались модели, выпущенные тиражом менее 10 000 экземпляров, и «тяжелые» модификации пикапов —как имеющие преимущество над другими участниками состязания.

Для каждой модели подсчитывался процент машин с пробегом минимум 200 000 миль (немногим более 320 000 км). Первая таблица демонстрирует результаты общего зачета с автомобилями, доля которых не меньше 2% общего объема. Абсолютное большинство «выживальщиков» — полноразмерные SUV! Они огромны, а их расход топлива, как принято считать, способен лишить европейца чувств, но именно автомобили данного типа проявляют чудеса живучести. Фордовский великан Expedition отбил атаку моделей General Motors и даже на 0,1% обошел Toyota Sequoia.

В iSeeCars отмечают, что средние годовые пробеги внедорожников, представленных в рейтинге, составляют 14 407 миль (примерно 23 200 км), и это на 14% больше, чем у среднестатистического автомобиля. Что до пикапов, то обычно на одометрах этих трудяг красуются значения, в среднем на 37% превышающие пробеги пассажирских автомобилей.

Есть в списке и легковушки. Наибольший процент «долгожителей» отмечен у Toyota Avalon.

1 Ford Expedition 5,7% 2 Toyota Sequoia 5,6% 3 Chevrolet Suburban 4,8% 4 Toyota 4Runner 4,7% 5 GMC Yukon XL 4,2% 6 Chevrolet Tahoe 3,5% 7 GMC Yukon 3,0% 8 Toyota Avalon 2,6% 9 Toyota Tacoma 2,5% 10 Honda Accord 2,3% 10 Honda Odyssey 2,3% 11 Chevrolet Silverado 1500 2,2% 12 Ford F-150 2,1% 13 GMC Sierra 1500 2,0%

Вторая зачетная таблица — только для легковых моделей, почти сплошь состоящая из «японцев». Впрочем, здесь отметились не только Toyota, Honda, Nissan и Subaru, но также седан Ford Taurus и Chevy Impala. Именно эти «американцы» часто используются в полиции, корпоративных парках, госструктурах, прокатных конторах и накатывают впечатляющие пробеги. Интересно, что в список попал и Mercedes-Benz S-класса.

1 Toyota Avalon 2,6% 2 Honda Accord 2,3% 2 Honda Odyssey 2,3% 3 Ford Taurus 1,9% 4 Chevrolet Impala 1,5% 4 Toyota Camry 1,5% 4 Nissan Maxima 1,5% 5 Toyota Sienna 1,4% 6 Honda Civic 1,3% 6 Dodge Grand Caravan 1,3% 6 Subaru Legacy 1,3% 7 Nissan Quest 1,1% 7 Subaru Outback 1,1% 7 Toyota Prius 1,1% 8 Mercedes-Benz S-Class 0,9% 8 Subaru Forester 0,9%

Наконец, третий рейтинг дает представление о наиболее «долгоиграющих» премиальных моделях — будь то внедорожники или легковушки. На подиуме расположились SUV, причем первым стал Lincoln Navigator — люксовый аналог Экспедишена. Пробились сюда и два Volvo, продемонстрировавшие похвальную живучесть.

1 Lincoln Navigator 1,9% 2 Cadillac Escalade ESV 1,6% 3 Cadillac Escalade 1,5% 4 Acura MDX 1,3% 5 Mercedes-Benz S-Class 0,9% 6 Volvo S60 0,8% 6 Volvo XC90 0,8%

В феврале аналитическая компания J.D. Power представила рейтинг надежности.

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Фото: Ford, Chevrolet, Lincoln