Свыше 300 тыс. км: автомобили, которые смогли

Для каждой модели подсчитывался процент машин с пробегом минимум 200 000 миль (немногим более 320 000 км). Первая таблица демонстрирует результаты общего зачета с автомобилями, доля которых не меньше 2% общего объема. Абсолютное большинство «выживальщиков» — полноразмерные SUV! Они огромны, а их расход топлива, как принято считать, способен лишить европейца чувств, но именно автомобили данного типа проявляют чудеса живучести. Фордовский великан Expedition отбил атаку моделей General Motors и даже на 0,1% обошел Toyota Sequoia.
В iSeeCars отмечают, что средние годовые пробеги внедорожников, представленных в рейтинге, составляют 14 407 миль (примерно 23 200 км), и это на 14% больше, чем у среднестатистического автомобиля. Что до пикапов, то обычно на одометрах этих трудяг красуются значения, в среднем на 37% превышающие пробеги пассажирских автомобилей.
Есть в списке и легковушки. Наибольший процент «долгожителей» отмечен у Toyota Avalon.
|
1
|
Ford Expedition
|
5,7%
|
2
|
Toyota Sequoia
|
5,6%
|
3
|
Chevrolet Suburban
|
4,8%
|
4
|
Toyota 4Runner
|
4,7%
|
5
|
GMC Yukon XL
|
4,2%
|
6
|
Chevrolet Tahoe
|
3,5%
|
7
|
GMC Yukon
|
3,0%
|
8
|
Toyota Avalon
|
2,6%
|
9
|
Toyota Tacoma
|
2,5%
|
10
|
Honda Accord
|
2,3%
|
10
|
Honda Odyssey
|
2,3%
|
11
|
Chevrolet Silverado 1500
|
2,2%
|
12
|
Ford F-150
|
2,1%
|
13
|
GMC Sierra 1500
|
2,0%
Вторая зачетная таблица — только для легковых моделей, почти сплошь состоящая из «японцев». Впрочем, здесь отметились не только Toyota, Honda, Nissan и Subaru, но также седан Ford Taurus и Chevy Impala. Именно эти «американцы» часто используются в полиции, корпоративных парках, госструктурах, прокатных конторах и накатывают впечатляющие пробеги. Интересно, что в список попал и Mercedes-Benz S-класса.
|
1
|
Toyota Avalon
|
2,6%
|
2
|
Honda Accord
|
2,3%
|
2
|
Honda Odyssey
|
2,3%
|
3
|
Ford Taurus
|
1,9%
|
4
|
Chevrolet Impala
|
1,5%
|
4
|
Toyota Camry
|
1,5%
|
4
|
Nissan Maxima
|
1,5%
|
5
|
Toyota Sienna
|
1,4%
|
6
|
Honda Civic
|
1,3%
|
6
|
Dodge Grand Caravan
|
1,3%
|
6
|
Subaru Legacy
|
1,3%
|
7
|
Nissan Quest
|
1,1%
|
7
|
Subaru Outback
|
1,1%
|
7
|
Toyota Prius
|
1,1%
|
8
|
Mercedes-Benz S-Class
|
0,9%
|
8
|
Subaru Forester
|
0,9%
Наконец, третий рейтинг дает представление о наиболее «долгоиграющих» премиальных моделях — будь то внедорожники или легковушки. На подиуме расположились SUV, причем первым стал Lincoln Navigator — люксовый аналог Экспедишена. Пробились сюда и два Volvo, продемонстрировавшие похвальную живучесть.
|
1
|
Lincoln Navigator
|
1,9%
|
2
|
Cadillac Escalade ESV
|
1,6%
|
3
|
Cadillac Escalade
|
1,5%
|
4
|
Acura MDX
|
1,3%
|
5
|
Mercedes-Benz S-Class
|
0,9%
|
6
|
Volvo S60
|
0,8%
|
6
|
Volvo XC90
|
0,8%
- В феврале аналитическая компания J.D. Power представила рейтинг надежности.
- Почему современные автомобили становятся менее долговечными? Ответ в статье нашего автора.
Фото: Ford, Chevrolet, Lincoln