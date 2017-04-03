Свыше 300 тыс. км: автомобили, которые смогли

Американский интернет-ресурс iSeeCars по результатам исследования выявил автомобили, способные выхаживать по 320 тысяч километров и более. Самыми живучими оказались полноразмерные внедорожники.

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Subaru Outback
Subaru Outback

Subaru > Outback

Subaru Legacy
Subaru Legacy

Subaru > Legacy

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Honda Civic
Honda Civic

Honda > Civic

Honda Accord
Honda Accord

Honda > Accord

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

Chevrolet > Tahoe

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В iSeeCars привели три таблицы, основанные на исследовании более чем 13 млн подержанных автомобилей не старше 1980 года выпуска (1981–2017 модельные годы), которые продали на вторичном рынке в 2016-м. В расчет не принимались модели, выпущенные тиражом менее 10 000 экземпляров, и «тяжелые» модификации пикапов —как имеющие преимущество над другими участниками состязания.

Для каждой модели подсчитывался процент машин с пробегом минимум 200 000 миль (немногим более 320 000 км). Первая таблица демонстрирует результаты общего зачета с автомобилями, доля которых не меньше 2% общего объема. Абсолютное большинство «выживальщиков» — полноразмерные SUV! Они огромны, а их расход топлива, как принято считать, способен лишить европейца чувств, но именно автомобили данного типа проявляют чудеса живучести. Фордовский великан Expedition отбил атаку моделей General Motors и даже на 0,1% обошел Toyota Sequoia.

В iSeeCars отмечают, что средние годовые пробеги внедорожников, представленных в рейтинге, составляют 14 407 миль (примерно 23 200 км), и это на 14% больше, чем у среднестатистического автомобиля. Что до пикапов, то обычно на одометрах этих трудяг красуются значения, в среднем на 37% превышающие пробеги пассажирских автомобилей.

Есть в списке и легковушки. Наибольший процент «долгожителей» отмечен у Toyota Avalon.

1

Ford Expedition

5,7%

2

Toyota Sequoia

5,6%

3

Chevrolet Suburban

4,8%

4

Toyota 4Runner

4,7%

5

GMC Yukon XL

4,2%

6

Chevrolet Tahoe

3,5%

7

GMC Yukon

3,0%

8

Toyota Avalon

2,6%

9

Toyota Tacoma

2,5%

10

Honda Accord

2,3%

10

Honda Odyssey

2,3%

11

Chevrolet Silverado 1500

2,2%

12

Ford F-150

2,1%

13

GMC Sierra 1500

2,0%

Вторая зачетная таблица — только для легковых моделей, почти сплошь состоящая из «японцев». Впрочем, здесь отметились не только Toyota, Honda, Nissan и Subaru, но также седан Ford Taurus и Chevy Impala. Именно эти «американцы» часто используются в полиции, корпоративных парках, госструктурах, прокатных конторах и накатывают впечатляющие пробеги. Интересно, что в список попал и Mercedes-Benz S-класса.

1

Toyota Avalon

2,6%

2

Honda Accord

2,3%

2

Honda Odyssey

2,3%

3

Ford Taurus

1,9%

4

Chevrolet Impala

1,5%

4

Toyota Camry

1,5%

4

Nissan Maxima

1,5%

5

Toyota Sienna

1,4%

6

Honda Civic

1,3%

6

Dodge Grand Caravan

1,3%

6

Subaru Legacy

1,3%

7

Nissan Quest

1,1%

7

Subaru Outback

1,1%

7

Toyota Prius

1,1%

8

Mercedes-Benz S-Class

0,9%

8

Subaru Forester

0,9%

Наконец, третий рейтинг дает представление о наиболее «долгоиграющих» премиальных моделях — будь то внедорожники или легковушки. На подиуме расположились SUV, причем первым стал Lincoln Navigator — люксовый аналог Экспедишена. Пробились сюда и два Volvo, продемонстрировавшие похвальную живучесть.

1

Lincoln Navigator

1,9%

2

Cadillac Escalade ESV

1,6%

3

Cadillac Escalade

1,5%

4

Acura MDX

1,3%

5

Mercedes-Benz S-Class

0,9%

6

Volvo S60

0,8%

6

Volvo XC90

0,8%

Фото: Ford, Chevrolet, Lincoln

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Комментарии (5)

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У меня Хонда СР-V 350 т.км. разменяла... С двиглом ничего не делал и не собираюсь пока... Так это просто нормально... Тем кто кричит, что их не волнует, что с тачкой после 100 тыщ будет, новую возьму — а старую выкинешь? Или подаришь? Или попробуешь подороже продать, что бы кредита поменьше брать?

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0

Ну что сказать... Хотелось бы увидеть подобный рейтинг для отечественных авто... я б поржал:)
Что касается «вечных» товаров и праха экономики... так «вечные» тачки — у америкосов, а прах экономики почему-то у нас...

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-1
Каплан Илья

Мог бы и короче сказать... Иго-го-иго-го!)))

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-1

Очередное «ни о чём». И так всем известно, что долго живут автомобили с малофрсированными моторами большого объёма, с бОльшим соотношением мощности к массе авто, и те, которые больше ездят по дорогам вне городов особенно если водители не играют в гонщиков. Так что список можно было составить только по техническим характеристикам.

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-3

У Клиффорда Саймака есть замечательный фантастический роман " Кольцо вокруг солнца" о том, как однажды на прилавках магазинов появляются вечные лампы, вечные бритвенные лезвия, начинают продаваться вечные автомобили не требующие заправки и масла...., и экономика идёт прахом. Действительно, зачем чужим убивать нас, если можно уничтожить нашу цивилизацию так легко.

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-1