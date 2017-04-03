С бампера воду не пить: продается старая «пятерка» BMW с секретом

Культовые «тридцать четверки» M5 в отличном состоянии время от времени всплывают на зарубежных сайтах, а теперь новый гараж ищет гораздо более редкий спортседан в «акульем» кузове E28.

Когда речь заходит о BMW M5, на слуху обычно «подвиги» моделей поколения E60 и F10. Замечательная M5 E39 с атмосферной «восьмеркой» и спорткар культового поколения E34, оснащавшийся рядными шестицилиндровыми двигателями, скорее сочтут уделом фанатов-коллекционеров. Про E28 и вовсе редко вспоминают, а ведь история «эм-пятых» началась именно с него!

Дебютный спорткар производился с 1985 по 1988 год — меньше, чем автомобили последующих поколений, и был самым малочисленным. В общей сложности построили 2191 экземпляр. Для сравнения, «эмки» E34 выпустили в количестве 12 254 штук. По сей день заряженная E28 входит в перечень самых редких моделей от BMW M GmbH. Номенклатура вооружения этого «волка в овечьей шкуре» предусматривала рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 л, развивающий 286 л.с. у европейской модификации и 252 л.с. у североамериканской. Как раз такой «немецкий янки» продается на сайте Bringatrailer. Выглядит он не столь изящно, как «европеец», из-за массивного переднего «пятимильного» бампера, но его состояние, судя по всему, близко к образцовому.

Автомобиль 1988 года рождения эксплуатировался мало — он, как сообщается, с рождения колесил по дорогам штата Флорида и намотал лишь 110 000 миль (порядка 177 000 км). В апреле прошлого года проведен ремонт тормозной системы и подвески, установлен новый насос гидроусилителя, перешит салон и выполнены другие процедуры. В настоящее время ставка превышает 11 500 долларов, и это явно не предел.

Двигатель V10 от BMW M5 E60 мощностью 507 л.с. — то, что надо для старой «трешки» E30! С таким боекомплектом она способна опередить Lamborghini Huracan.

Некоторое время назад продавалась уникальная Alpina B10 Bi-Turbo на базе «пятерки» E34.

Фото: Bringatrailer