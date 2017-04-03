«Ремонтная» реформа в ОСАГО не последняя: на подходе еще три законопроекта

Не успел вступить в силу закон о натуральных выплатах в «автогражданке», как выяснилось, что отрасль ждет дальнейшее реформирование. Об этом рассказала замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Минфин подготовил еще три новых законопроекта, касающихся ОСАГО, один из них уже направлен на согласование в профильные ведомства, об этом стало известно газете «Коммерсант». Согласно ему, страховщики больше не смогут выставлять регресс пешеходу за ущерб, причиненный автомобилю, поскольку именно автомобиль является источником повышенной опасности. Также этот законопроект ограничивает выплаты из компенсационного фонда, в нем оговаривается, что РСА при выплатах из компфонда получает право выставлять регрессивный иск виновнику ДТП. По закону выплаты из этого фонда производятся, когда виновник аварии неизвестен, у него нет страхового полиса или страховая компания, оформившая полис, обанкротилась. Также регрессивные требования РСА сможет выставлять станция техосмотра, если будет доказано, что авария произошла из-за неисправности, которая могла быть выявлена в момент оформления диагностической карты.

Поставлен заслон и недобросовестным автоюристам: выплаты из компфонда нельзя будет переуступать третьим лицам и на них не будет распространяться Закон о защите прав потребителей. Если пострадавший не согласен с размером выплаты из фонда, то прежде чем обратиться в суд, его обяжут предъявить претензию РСА.

Сейчас компфонд составляет 14 млрд руб. С начала действия Закона об ОСАГО потерпевшим было выплачено из него 32,8 млрд руб, из них только в прошлом году 5 млрд рублей. В РСА полагают, что до 30% выплат осели в карманах автоюристов.

Два других перспективных законопроекта касаются увеличения выплат по европротоколу с 50 тыс. до 100 тыс. руб. и введении различных тарифов страхования в зависимости от выбора премиум-, бизнес- или эконом-варианта. От выбора варианта будет зависеть и страховая выплата.

Впрочем, ЦБ пока тормозит все дальнейшие нововведения, полагая, что сначала нужно понять, как будет действовать «ремонтное» ОСАГО, вполне может быть, что его уже «по месту» придется корректировать, а потом рассматривать дальнейшие улучшения.

Мы проводили на нашем сайте опрос, нужна ли «автогражданка» в России. Наш гость, президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль, отметил в своем комментарии, что бесконечное совершенствование закона привело к тому, что он все более становится нерабочим и перестает защищать права потерпевших в авариях.

По подсчетам РСА, убытки страховщиков по результатам 2016 года должны составить 3,6 млрд рублей. За выплатами по убыткам можно обращаться до трех лет после заключения договора, поэтому некорректно вычислять финансовый результат, вычитая из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год, напоминают в Союзе.

Закон о натуральных выплатах в ОСАГО вступит в силу 27 апреля этого года, но будет распространяться только на те договора, которые были заключены после этой даты.



Фото: «За рулем»