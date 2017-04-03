В блюдечках-очках: Dongfeng анонсировал новый субкомпактный кроссовер

Премьера стильного паркетника Dongfeng Fengshen AX4 состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае. В продажу автомобиль поступит осенью этого года.

Китайский автоконцерн Dongfeng Motor сотрудничает с несколькими крупнейшими западными компаниями (Honda, Hyundai, Renault-Nissan, PSA Group) и при этом выпускает достаточно большой ассортимент собственной продукции. Линейку кроссоверов Dongfeng в ближайшее время пополнит субкомпактный Fengshen AX4, который относится к представителям так называемой новой волны китайского автопрома, сочетающим в себе оригинальный прозападный дизайн и современные технологии.

Пока что производитель опубликовал лишь фотографии экстерьера нового паркетника, в котором при желании можно разглядеть черты Renault Kaptur и BMW i3, но в целом образ получился достаточно самобытный и запоминающийся — в основном благодаря огромным противотуманкам в переднем бампере в толстых хромированных оправах и сложносочиненному боковому молдингу с вставленной в него серебристой бляхой со светодиодной подсветкой.

Технические параметры новинки Dongfeng пока не разглашает, но по данным китайских СМИ, Fengshen AX4 будет оснащаться 1,5-литровым бензиновыми турбомотором мощностью порядка 120 л.с. и получит богатый комплект средств активной и пассивной безопасности, а значит низкие цены ожидать вряд ли стоит.

В августе прошлого года Dongfeng привез на Московский автосалон целую россыпь новинок, но пока не начал продавать ни одну из них. На данный момент официально подтвержден лишь скорый старт продаж компактного кроссовера AX7.

Фото: Dongfeng