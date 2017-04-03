Генпрокуратура выявила 33 тысячи автомобилистов, имеющих противопоказания к вождению

Большая часть заявлений Генеральной прокуратуры уже рассмотрены судами. Об этом рассказал представитель ведомства Александр Куренной.

В 2016 году Генеральная прокуратура направила в суды 33 тысячи заявлений о лишении прав автомобилистов, у которых обнаружены различные противопоказания к управлению транспортными средствами. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного пишет «Лента.ру». Речь идет о стоящих на учете гражданах с психическими проблемами, алкоголиках, наркоманах и эпилептиках.

Кроме лишения прав прокуроры добивались отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению. Из 33 тыс. заявлений Генпрокуратуры 30 тысяч уже рассмотрены и удовлетворены судами. Представитель ведомства приводит в пример Саратовскую область, где в минувшем году водительских прав лишились свыше 200 человек из 269 выявленных автомобилистов с противопоказаниями к вождению. Это удалось сделать благодаря единой региональной базе данных, созданной по инициативе местной прокуратуры.

Напомним, что ГИБДД уже давно добивается доступа к базе данных о стоящих на учете психически нездоровых гражданах, наркоманах, алкоголиках и эпилептиках. По закону, эти данные составляют врачебную тайну, и Минздрав, опасаясь злоупотреблений, такую информацию Госавтоинспекции не предоставляет. К базе имеет доступ лишь ограниченный круг лиц, в том числе органы прокуратуры и следователи-дознаватели. В результате инспекторам приходится самим выявлять неадекватных граждан на дорогах.

По ходатайству Генпрокуратуры стритрейсерша Мара Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав. Ранее юристы девушки предоставили справку с диагнозом «эпилепсия», которая давала ей право избежать общественных работ. После этого прокуроры провели проверку, которая подтвердила эти сведения и выявили противопоказания, в том числе и для управления транспортными средствами.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС