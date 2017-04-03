Такси не для слабонервных: Dodge Hellcat испытает пассажиров

Если вы, находясь в Штатах, закажете такси в Uber и к вам приедет черный Dodge Charger с эмблемами дикой кошки на передних крыльях, то… дальше поступайте на свой страх и риск.

Представитель авторитетного американского издания Road & Track Джек Бэрут поведал забавную историю о том, как он стал инициатором «нецелевого» использования суперседана Dodge Charger SRT Hellcat, одного из мощнейших автомобилей в истории Нового Света. Его знакомый, которого Джек называет Крейгтон (настоящее имя не разглашается), приобрел себе 707-сильного монстра и собирается использовать его в… такси. Собственно, он уже это делает!

Необычную идею шутки ради подкинул Джек, мол, так можно быстрее окупить суперседан, который стоит от 67 645 долларов, а затем и вовсе забыл о ней. Как оказалось, зря — Крейгтон последовал совету товарища. Отправил в такси-сервис Uber фотографии своего монстра, но заснял машину так, чтобы воздухозаборник на капоте не был виден. А те и приняли парня без лишних вопросов! Вряд ли Крэйгтон что-то «отобьет», ибо после обкатки он собирается возить пассажиров в боевых режимах, не заботясь о расходе топлива. В его случае это вроде веселого времяпровождения. Первым «подопытным» стал мертвецки пьяный студент. Дабы избежать неприятных последствий для салона, американский «таксист Даниэль» относительно спокойной довез парня. Тот даже не понял, на чем его везут, или просто не знал о существовании суперверсии. Крэйгтон работает в юго-восточной части штата Огайо, так что имейте в виду.

Впрочем, использование мускул-каров в качестве такси в США, похоже, набирает популярность. Об этом — в видео ниже.

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Фото: Knfilters