Kia Mohave: объявлены цены и комплектации

С сегодняшнего дня дилеры Kia приступили к продажам обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль представлен в трех комплектациях, цены на него начинаются с 2 419 900 рублей.

Обновленный рамный внедорожник Kia Mohave с сегодняшнего дня можно приобрести и в России. Автомобиль оснащается дизельным 3,0-литровым мотором V6 мощностью 250 л.с., который агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все версии автомобиля полноприводные, только в начальной комплектации Comfort полный привод подключаемый, а в Luxe и Premium — постоянный.

До сотни Kia Mohave разгоняется за 9 секунд, а расход топлива в смешанном режиме составляет 9,3 л/100 км.

Уже в базовой версии Comfort, которая обойдется покупателям в 2 419 900 рублей, автомобиль оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами, повторителями указателей поворота в корпусах боковых зеркал, шестью подушками безопасности, ABS, системой курсовой устойчивости, системой помощи при троганье на подъеме, раздельным климат-контролем с кнопками управления для задних пассажиров, электрическим отопителем салона, обогревом ветрового стекла, обогревом передних сидений, легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками, рейлингами, задним спойлером, отделанными кожей рулевым колесом, рычагом КП и центральным подлокотником, навигационной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки, датчиком дождя, мультифункциональным рулевым колесом и системой экстренного вызова оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Задние сиденья автомобиля складываются в пропорции 60/40, а третьего ряда — в пропорции 50/50.

В комплектации Luxe покупатель получит более комфортабельный автомобиль, в частности, в оснащение добавлен подогрев задних сидений и рулевого колеса, диски уже 18-дюймовые, сиденья отделаны черной кожей, есть тонировка стекол, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, подголовники задних сидений — активные. Автомобиль в этой комплектации обойдется в 2 619 900 рублей.

В топовой Premium за 2 849 900 рублей предусмотрены система постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой и дифференциал повышенного трения, повышающий внедорожные возможности автомобиля, и пневматическая задняя подвеска, высота которой регулируется автоматически и вручную в трех режимах: обычном (N), режиме вождения по пересеченной местности (HI) и погрузки (LO).

В оснащение автомобиля в этой комплектации по сравнению с предыдущей добавлены ксеноновые фары и светодиодные задние фонари, боковые ступеньки, электропривод складывания зеркал заднего вида, люк с электроприводом, приборная панель Supervision с 4,2-дюймовым цветным дисплеем, система контроля слепых зон, система обзора с 4 камерами, вентиляция передних сидений, система бесключевого доступа Smart Key и многое другое.

Производство обновленного внедорожника стартовало 10 апреля на «Автоторе». Также на предприятии выпускают модели Соренто, Соренто Прайм, Церато, Сид, Куорис, Спортидж, Соул и Венга.

В середине этого года в России также ожидается новая Kia Picanto. Автомобиль будет представлен на нашем рынке с двумя моторами.

Фото: Kia

