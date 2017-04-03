Макияж для японского ветерана: стартовали продажи минивэна Dongfeng Lingzhi M5

Российские автолюбители со стажем с теплотой вспоминают Mitsubishi Delica Space Gear — выносливый был автомобиль, крепкий, проходимый и вместительный, многие и сегодня купили бы такой с удовольствием. Увы, Делика пятого поколения не продается ни в России, ни в Китае, зато потребителям Поднебесной доступны клоны минивэна четвертого поколения, выпускаемые по лицензии Mitsubishi китайским концерном Dongfeng Motor. Lingzhi M5 — наиболее свежая интерпретация модели, ее продажи стартуют в Китае на этой неделе.
За самую доступную версию минивэна со стандартной колесной базой (2800 мм), длиной 4745 мм и семью посадочными местами дилеры просят 71 900 юаней (584 тысячи рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ). Двигатель — бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 122 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая механическая, ведущие колеса — задние. В базовой комплектации нет подушек безопасности, зато есть ABS, кондиционер, простенькая аудиосистема, электрические стеклоподъемники, противотуманные фары, задние парковочные датчики.
Более щедро упакованная удлиненная (колесная база — 3000 мм, длина — 5145 мм) модификация M5L с девятиместным салоном (посадочная схема: 2+2+2+3) стоит 78 900 юаней, в нее входят две подушки безопасности, электропривод наружных зеркал, литые колесные диски, обивка сидений кожзамом.
Самая дорогая комплектация Luxury (на фотографиях) доступна только для короткобазной версии минивэна, она оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором (147 л.с.), состыкованным с 6-ступенчатой МКП и оценивается в 98 900 юаней (803 тысячи рублей). В оснащение входит мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, люк в крыше с электроприводом.
Как видно, оснащение не самое передовое, но зато цены вполне рабоче-крестьянские, а ежели Lingzhi M5 все же покажется китайскому потребителю слишком дорогим, то в арсенале фирмы Dongfeng есть минивэн Lingzhi V3 — это фактически аутентичный Mitsubishi Delica Space Gear, не облагороженный китайскими дизайнерами, который стоит в базовой комплектации всего 55 900 юаней (454 тысячи рублей), то есть дешевле, чем базовый Лада Ларгус в России…
- На Шанхайском автосалоне, который откроется 19 апреля, фирма Dongfeng представит новый субкомпактный кроссовер Fengshen AX4.
- На Московском автосалоне прошлым летом стенд Dongfeng был полон новинок, но ни одна из них пока так и не поступила к дилерам. На данный момент официально подтвержден лишь скорый старт продаж компактного кроссовера AX7.
Фото: Dongfeng