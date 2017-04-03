Макияж для японского ветерана: стартовали продажи минивэна Dongfeng Lingzhi M5

Lingzhi M5 — это очередная вариация на тему старого доброго Mitsubishi Delica Space Gear, но с более современным дизайном. Предлагается как стандартная, так и удлиненная версия модели. Цены более чем гуманные.

Российские автолюбители со стажем с теплотой вспоминают Mitsubishi Delica Space Gear — выносливый был автомобиль, крепкий, проходимый и вместительный, многие и сегодня купили бы такой с удовольствием. Увы, Делика пятого поколения не продается ни в России, ни в Китае, зато потребителям Поднебесной доступны клоны минивэна четвертого поколения, выпускаемые по лицензии Mitsubishi китайским концерном Dongfeng Motor. Lingzhi M5 — наиболее свежая интерпретация модели, ее продажи стартуют в Китае на этой неделе.

За самую доступную версию минивэна со стандартной колесной базой (2800 мм), длиной 4745 мм и семью посадочными местами дилеры просят 71 900 юаней (584 тысячи рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ). Двигатель — бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 122 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая механическая, ведущие колеса — задние. В базовой комплектации нет подушек безопасности, зато есть ABS, кондиционер, простенькая аудиосистема, электрические стеклоподъемники, противотуманные фары, задние парковочные датчики.

Более щедро упакованная удлиненная (колесная база — 3000 мм, длина — 5145 мм) модификация M5L с девятиместным салоном (посадочная схема: 2+2+2+3) стоит 78 900 юаней, в нее входят две подушки безопасности, электропривод наружных зеркал, литые колесные диски, обивка сидений кожзамом.

Самая дорогая комплектация Luxury (на фотографиях) доступна только для короткобазной версии минивэна, она оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором (147 л.с.), состыкованным с 6-ступенчатой МКП и оценивается в 98 900 юаней (803 тысячи рублей). В оснащение входит мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, люк в крыше с электроприводом.

Как видно, оснащение не самое передовое, но зато цены вполне рабоче-крестьянские, а ежели Lingzhi M5 все же покажется китайскому потребителю слишком дорогим, то в арсенале фирмы Dongfeng есть минивэн Lingzhi V3 — это фактически аутентичный Mitsubishi Delica Space Gear, не облагороженный китайскими дизайнерами, который стоит в базовой комплектации всего 55 900 юаней (454 тысячи рублей), то есть дешевле, чем базовый Лада Ларгус в России…

На Шанхайском автосалоне, который откроется 19 апреля, фирма Dongfeng представит новый субкомпактный кроссовер Fengshen AX4.

На Московском автосалоне прошлым летом стенд Dongfeng был полон новинок, но ни одна из них пока так и не поступила к дилерам. На данный момент официально подтвержден лишь скорый старт продаж компактного кроссовера AX7.

Фото: Dongfeng