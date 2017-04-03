Кросс-версию универсала Lada Vesta засняли в камуфляже

Появились фото тестовых испытаний универсала Lada Vesta. Судя по увеличенному клиренсу и пластиковому обвесу, перед нами его кроссовая версия.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Vesta SW Cross в камуфляже
Vesta SW Cross в камуфляже

В Тольятти засняли Ладу Vesta SW Cross, фото появилось в группе Российский Автопром_Russian Cars Industry в «ВКонтакте».

Концепт кроссовой версии вместе с концептом универсала АВТОВАЗ демонстрировал еще на Московском автосалоне, потом изображения простого универсала размещал на своем сайте «Роспатент».

Об автомобилях известно немного: собирать универсал планируют с 30 июня, а в продаже автомобиль появится ближе к сентябрю, кросс-версия ожидается чуть позже. Универсал и псевдокроссовер будут оснащены теми же моторами и коробками передач, что и седан, то есть 1.6 мощностью 106 л.с. и 1,8 л мощностью 122 л.с. Оба мотора агрегатируются как 5-ступенчатой механической, так и роботизированной коробкой передач.

Vesta SW Cross в камуфляже
Vesta SW Cross в камуфляже

Кросс-версия отличается пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом, 17-дюймовыми колесами и иным исполнением интерьера. Ранее СМИ писали, что стоить псевдокроссовер будет около 800 тыс. рублей. В планах АВТОВАЗа на этот год выпустить около 8 тыс. универсалов, в том числе и в кросс-версии. Обе модели планируют собирать в Ижевске, там же, где и седан.

  • О том, что Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, говорил на Московском автосалоне президент АВТОВАЗа Николя Мор.
  • В 2017 году президент АВТОВАЗа пообещал увеличить экспортные поставки предприятия на 50%.

Кросс-версию универсала Lada Vesta засняли в камуфляже

Фото: ВКонтакте и «За рулем»

Кросс-версию универсала Lada Vesta засняли в камуфляже
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Отзывы о LADA Vesta (2)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

так ничевошный ! ПОТЯНЕТ С ПИВОМ

Недостатки:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

Комментарий:

Где гидромеханическая трансмиссия ?

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Комментарии (9)

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Ой-ей, какой камуфляж! Как же она будет выглядеть??? Загадка, интрига, сногсшибательный сюрприз... )))

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-1

И снова задам интересующий меня вопрос, на который у ВАЗофилов и путриотов до сих пор нет ответа: кому нужен ВАЗоуниверсал за 800К?
Я в курсе, что один точно выкупит Сергей Баронин, если сумеет к сентябрю продать свой Опель, но кто купит остальные?

Я что-то не вижу, чтобы массово раскупали Калину универсал, не видел, чтобы в свое время раскупали Приору универсал, а ранее 2111 — с чего бы Веста универсал стала резко кому-то нужна с учетом косяков седана (см. Дром) и цены от 800К?

Автомата не будет, полного привода не будет, качества — тоже, естественно,не будет, это ж ВАЗ.

Универсалы пользуются спросом только тогда, когда они кроссоверы, пусть даже и моноприводные.
Открою секрет: моноприводный кроссовер от полноприводного внешне только шильдиком порой и  отличается (привет маркетологам), а про Весту все будут 100% знать, что она 2WD — то есть понтануться не выйдет.

Вопрос: кому нужна Веста универсал?

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0

1

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0

Столько ждать весту кросс... устали уж. Акпп ей надо. Что это за флагманы такие? Гранта с акпп... а весте шиш?

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Дизайн зачётный. Не все могут универсал красивым сделать. Даже как-то странно: реальная версия от концепта почти не отличается)

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0
Алексей

так там концепт был считай предсерийный образец, это ж не емобиль существующий в угарных парах его создателей
и 1,5х опытных образцах

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новость конечно интересная но мне вот интересно какая модель тазика первой получит шестиступку?
не то чтобы веста в ней нуждалась...

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-1
Torsen: Haldexу — вали ка ты на переднюю ось

Даа, 6сти ступка акпп хорошо. На мкп не знаю, удобнее ли?

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О. Евгений

если бы мощности хватало на то чтобы тонкая красная линия была достигнута на прямом отрезке с тапкой в пол в 5й
то вероятно нет, но подозреваю то до тех мощностей вестовским двигателям еще пердеть и пердеть...

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