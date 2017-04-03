Кросс-версию универсала Lada Vesta засняли в камуфляже

Появились фото тестовых испытаний универсала Lada Vesta. Судя по увеличенному клиренсу и пластиковому обвесу, перед нами его кроссовая версия.

Vesta SW Cross в камуфляже

В Тольятти засняли Ладу Vesta SW Cross, фото появилось в группе Российский Автопром_Russian Cars Industry в «ВКонтакте».

Концепт кроссовой версии вместе с концептом универсала АВТОВАЗ демонстрировал еще на Московском автосалоне, потом изображения простого универсала размещал на своем сайте «Роспатент».

Об автомобилях известно немного: собирать универсал планируют с 30 июня, а в продаже автомобиль появится ближе к сентябрю, кросс-версия ожидается чуть позже. Универсал и псевдокроссовер будут оснащены теми же моторами и коробками передач, что и седан, то есть 1.6 мощностью 106 л.с. и 1,8 л мощностью 122 л.с. Оба мотора агрегатируются как 5-ступенчатой механической, так и роботизированной коробкой передач.

Vesta SW Cross в камуфляже

Кросс-версия отличается пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом, 17-дюймовыми колесами и иным исполнением интерьера. Ранее СМИ писали, что стоить псевдокроссовер будет около 800 тыс. рублей. В планах АВТОВАЗа на этот год выпустить около 8 тыс. универсалов, в том числе и в кросс-версии. Обе модели планируют собирать в Ижевске, там же, где и седан.

О том, что Lada Vesta SW (Station Wagon — универсал) и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года, говорил на Московском автосалоне президент АВТОВАЗа Николя Мор.

В 2017 году президент АВТОВАЗа пообещал увеличить экспортные поставки предприятия на 50%.



Фото: ВКонтакте и «За рулем»