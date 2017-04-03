Новая надежда: Spyker обещает кроссовер уже в следующем году

За последние несколько лет голландская фирма Spyker своим шатким финансовым положением изрядно потрепала нервы клиентам, но, по мнению ее главы Виктора Мюллера, зона турбулентности, наконец, позади и скоро Spyker представит долгожданные новые модели. Ключевой из них станет гибридный кроссовер.

Представленный на фотографиях эффектный купеобразный кроссовер Spyker D12 Peking-to-Paris — это концепт образца 2006 года, который должен был превратиться в серийный автомобиль и на который голландская фирма даже собрала порядка двухсот предзаказов. Денежки клиентам, однако, пришлось вернуть, так как фирма не смогла исполнить взятых на себя обязательств, а затем после несостоятельной попытки купить марку Saab и вовсе обанкротилась.

Новейший период бодрствования Spyker отсчитывает с 2015 года. В марте этого года на автосалоне в Женеве было объявлено о сотрудничестве на почве моторов с фирмой Koenigsegg: шведским 5,0-литровым атмосферником V8 мощностью 525 л.с. снабдили спорткар Spyker C8 Preliator Spyder. Этот же двигатель ляжет в основу гибридной силовой установки для нового кроссовера, который дебютирует на следующем Женевском автосалоне, то есть в марте 2018 года, — об этом глава Spyker Виктор Мюллер сообщил в интервью британскому изданию Autocar.

Шасси для гибрида голландцам помогает разрабатывать фирма Lotus, которая, к слову, сама мечтает о кроссовере, но в гораздо более отдаленной перспективе. Spyker намерен начать продажи кроссовера уже в следующем году, так как значительная часть работ по нему уже сделана и внешне он будет напоминать концепткар десятилетней давности, но дополненный актуальными технологиями по части мильтимедиа и активной безопасности.

Если голландцы и впрямь смогут так скоро выпустить кроссовер, то это даст фирме очевидное преимущество над конкурентами, занимающимися мелкосерийным выпуском эксклюзивных спорткаров, — кроссоверы практически у всех стоят в планах, но, как и в случае с Лотусом, их разработка займет несколько лет. К сильным сторонам Спайкера можно отнести и оригинальный дизайн с интерьером ручной работы и россыпью ювелирного вида металлических деталей. А вот поверят ли снова фирме клиенты и станут ли вносить предоплату за дивный гибридный кроссовер — это большой вопрос.

Если доверие все же удастся вернуть и все пойдет по плану, то вслед за кроссовером фирма Spyker представит сравнительно доступный спорткар B6 Venator, после чего общий объем производства должен достичь заложенной в бизнес-план отметки в 500 автомобилей в год.

Фото: Spyker