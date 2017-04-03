Гора с плеч: FHI переименована в Subaru Corporation

Летние шины 225/45 R17: сравниваем 12 комплектов В такие шины обычно обувают мощные версии быстрых машин гольф-класса. А еще это самый доступный и распространенный тюнинг: на широких «лаптях» даже недорогой автомобиль выглядит куда круче. Итак, испытываем и расставляем по местам 12 моделей летних шин размерностью 225/45 R17. Девять шин из двенадцати у нас на тестах побывали впервые! Как не попасть в аварию с мотоциклистом? Весной на дорогах появляются новые участники движения. Они передвигаются на двух колесах и более уязвимы, чем защищенные металлом водители автомобилей. К наступлению мотосезона мы подготовили схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Ознакомиться с этой информацией полезно всем водителям. Турбинно-кольцевые развязки: пробкам хана! Столпотворения на дорогах не только отнимают ваши деньги (топливо) и время. Это еще и увеличивающееся число мелких ДТП, удручающих и без того сложную обстановку. Но что, если помимо низкой культуры вождения в этих пробках виноваты и сами дороги? Точнее — их хитросплетения. Написавший в редакцию «За рулем.РФ» автор, похоже, изобрел действенное средство от пробок. Ему и слово.