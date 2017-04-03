Гора с плеч: FHI переименована в Subaru Corporation

Официальное переименование завершилось 1 апреля текущего года, но несмотря на «шуточную» дату, событие это вполне серьезное, анонсированное еще прошлой весной. Почти год потребовался на официальные процедуры по смене названия, и теперь словосочетание «компания Subaru» обрело юридический смысл.
Fuji Heavy Industries Ltd. официально существовала с 1953 года как многопрофильный промышленных холдинг, но впоследствии главной движущей силой бизнеса стало именно автомобильное производство, на него сегодня приходится порядка 90% оборота компании, поэтому было решено присвоить компании автомобильное имя Subaru, хотя авиастроение и энергомашиностроение по-прежнему находятся в сфере ее компетенций.
- В марте на автосалоне в Женеве компания Subaru представила компактный кроссовер XV третьего поколения.
- В феврале на автосалоне в Чикаго дебютировал обновленный среднеразмерный седан Subaru Legacy шестого поколения.
Фото: Subaru