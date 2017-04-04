Момент истины: Alfa Romeo Giulia против «немцев»

Итальянский суперседан сразился с двумя основными соперниками в ускорении с места и с хода. Кто победил?

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo > Giulia

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

Вот она, долгожданная битва! Красотка Giulia в топовом исполнении Quadrifoglio с 2,9-литровой «битурбошестеркой» мощностью 510 л.с. схлестнулась со злейшими соперниками в видеотесте британского ресурса Carwow. Рядом с ней на старте замер суперседан BMW M3 с 431-сильным рядным шестицилиндровым двигателем и двухдверный Mercedes-AMG C 63 S, единственный в тесте спорткар с двигателем V8. Его 4,0-литровый агрегат с двумя «улитками» развивает 510 л.с.



Кульминация — параллельный старт с места. Согласно заводским данным, все три автомобиля идентичны по динамике. На бумаге самые резвые — «итальянка» и «супер-цешка» со своими 3,9 с, следом за ними в 0,2 с идет M3. Но каким будет расклад в реальности?

  • Alfa Romeo вышла на китайский рынок и для разогрева предложила местной публике 350 экземпляров специального исполнения Giulia Milano. Все машины распродали за 33 секунды через онлайн-сервис Tmall.
  • Итальянская марка не планирует выпускать универсал на базе Giulia. Фактически его роль сыграет кроссовер Stelvio.
Фото, видео: youtube

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Комментарии (1)

Какая же это битва? Миф о непобедимости немецкого оружия накрылся листиком клевера. Вполне обычное явление.

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