Момент истины: Alfa Romeo Giulia против «немцев»

Итальянский суперседан сразился с двумя основными соперниками в ускорении с места и с хода. Кто победил?

Вот она, долгожданная битва! Красотка Giulia в топовом исполнении Quadrifoglio с 2,9-литровой «битурбошестеркой» мощностью 510 л.с. схлестнулась со злейшими соперниками в видеотесте британского ресурса Carwow. Рядом с ней на старте замер суперседан BMW M3 с 431-сильным рядным шестицилиндровым двигателем и двухдверный Mercedes-AMG C 63 S, единственный в тесте спорткар с двигателем V8. Его 4,0-литровый агрегат с двумя «улитками» развивает 510 л.с.

Кульминация — параллельный старт с места. Согласно заводским данным, все три автомобиля идентичны по динамике. На бумаге самые резвые — «итальянка» и «супер-цешка» со своими 3,9 с, следом за ними в 0,2 с идет M3. Но каким будет расклад в реальности?

Alfa Romeo вышла на китайский рынок и для разогрева предложила местной публике 350 экземпляров специального исполнения Giulia Milano. Все машины распродали за 33 секунды через онлайн-сервис Tmall.

Giulia Milano. Tmall. Итальянская марка не планиру е т выпускать универсал на базе Giulia. Фактически его роль сыграет кроссовер Stelvio.

Фото, видео: youtube