Красота старения: вэн Citroen Jumper уехал в прошлое

Citroen Jumper надел на себя маску своего легендарного предка — «автобуса» Type H, который празднует свое 70-летие. Гиперкары вроде Bugatti Chiron покажутся массовым продуктом на фоне олдскульного тюнингового вэна.

Type H, представленный в 1947 году, был настоящим Ситроеном — конструктивно смелым, если не сказать революционным. В анатомию коммерческой машины были заложены те же принципы, что сделали довоенный Traction Avant сенсацией: передний привод, несущий кузов и независимая подвеска. Type H выпускался до 1981 года и за десятилетия не растерял шарма. Сего стоит одна только внешность, заставляющая учащенно биться ваше сердце или же побуждающая скривиться в отвращении!

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По случаю круглой даты дизайнеры Давид Обендорфер и Фабрицио Каселани разработали довольно необычный тюнинг-кит, но не для «старичка» — навеска а-ля ретро предназначена для разных версий современного коммерческого Citroen Jumper. Довольно неожиданно, хотя идея отсылать современные автомобили в прошлое не нова. В частности, этим страсть как любит заниматься японская компания Mitsuoka, чья продукция порой вызывает противоречивые чувства. А вот Джампер а-ля Type H гармоничен. Для преображения потребовался комплект, который навешивается на заводской кузов. Продукт будет в определенном смысле эксклюзивным — в общей сложности модифицируют 70 вэнов.

В первой половине нынешнего года в России появится коммерческий вэн Citroen Jumpy третьего поколения и его «кузен» Peugeot Expert. Оба автомобиля построены на модульной платформе EMP2.

Бывает, что сам производитель тюнингует коммерческую технику. Так, минувшей осенью фордовцы показали спецверсии вэна Transit Custom.

Фото: Designboom