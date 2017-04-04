Красота старения: вэн Citroen Jumper уехал в прошлое

Type H, представленный в 1947 году, был настоящим Ситроеном — конструктивно смелым, если не сказать революционным. В анатомию коммерческой машины были заложены те же принципы, что сделали довоенный Traction Avant сенсацией: передний привод, несущий кузов и независимая подвеска. Type H выпускался до 1981 года и за десятилетия не растерял шарма. Сего стоит одна только внешность, заставляющая учащенно биться ваше сердце или же побуждающая скривиться в отвращении!
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