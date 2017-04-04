Ferrari Дональда Трампа стал разочарованием на аукционе

В прошлые выходные на торгах Auctions America во Флориде выставлялся Ferrari F430 F1 Coupe 2007 года выпуска, принадлежавший когда-то действующему американскому президенту. Его финальная цена оказалась существенно ниже ожидаемой.

Автомобили знаменитостей — отличная инвестиция, которая со временем может принести солидный «навар». Его, очевидно, и рассчитывал получить владелец означенного Ferrari, купивший машину у Трампа, когда тот еще не был президентом. Сейчас Трамп на пике славы, хотя и довольно скандальной, и собственник итальянской машины решил, что самое время выставить автомобиль на продажу, поскольку неизвестно, сколько еще Трамп продержится у власти — слишком многие аналитики и политологи прочат ему импичмент.

Трамп купил Ferrari F430 F1 Coupe новым в 2007 году и проехал на нем всего 2400 миль (3862 км), после чего избавился от машины. Новый владелец довел совокупный пробег до 6000 миль (9656 км), эксплуатация была бережной, автомобиль находится в превосходном техническом состоянии, накануне торгов аукционисты оценили его в 250 000 — 350 000 долларов, и, как правило, продажная цена превышает верхнюю границу, но не в этом случае.

За принадлежащего Трампу итальянского жеребца публика торговалась вяло, на отметке 240 тысяч предложения закончились, и лот был снят, так как на него был установлен минимальный резерв. Позже, однако, выяснилось, что все же нашелся некий энтузиаст, который согласился выложить за президентский Ferrari 270 тысяч. Однако и эта цена далека от той, на которую рассчитывал бывший владелец.

Причины фиаско эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, связывают с двумя факторами: во-первых, на момент торгов машина уже не принадлежала Трампу и, как говорится, не хранила тепло его пятой точки, а во-вторых, данный экземпляр оснащен роботизированной коробкой передач, которая со временем сильно снижает стоимость спорткара, в каком бы идеальном состоянии он ни находился. Аукционная цена на некоторые экземпляры F430 с МКП может превышать 450 тысяч долларов, а данному экземпляру с роботом не помогло даже имя Трампа.

К слову, другие машины действующего американского президента имели на аукционах куда больший успех: например, в сентябре прошлого года принадлежавший Трампу Lamborghini Diablo был продан на eBay за 460 тысяч долларов.

Редкие Ferrari могут стоить целое состояние. Например, в прошлом году Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 года выпуска продали на аукционе в Париже за 37,7 млн долларов, а если на каких торгах выставляется Ferrari 250 GTO, то меньше чем за 50 миллионов его купить невозможно.

Фото: Ferrari