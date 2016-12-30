Вступила в силу новая редакция ПДД

Теперь новичков за рулем обязывают устанавливать на автомобиль знак «Начинающий водитель»; водителей, использующих шипованную резину, — знак «Ш», а мотоциклистам увеличили разрешенный скоростной лимит на автомагистралях вне населенных пунктов.

С 4 апреля вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Водители со стажем до двух лет отныне обязаны устанавливать или наклеивать на заднее стекло автомобиля знак желтого цвета с черным восклицательным знаком («Начинающий водитель»). Также новичкам запрещена буксировка транспортных средств. Штраф в обоих случаях составит 500 рублей.

Водителям, использующим шипованные шины, отныне ПДД предписывают устанавливать на заднее стекло автомобиля знак в виде треугольника с буквой «Ш», красным треугольником в желтой рамке должны обозначаться тракторы, асфальтоукладчики и другая техника, не способная двигаться со скоростью более 30 км/ч. Также стали обязательны к установке знаки «Перевозка детей», «Глухой водитель», а для сотрудников автошкол — белый треугольник в красной рамке, в который вписана буква «У» (знак «Ученик»). Штраф за отсутствие соответствующего знака во всех случаях составит 500 рублей, напоминает Госавтоинспекция.

Такой же штраф ждет мотоциклистов и водителей мопедов со стажем менее двух лет, которые рискнут перевозить пассажиров. Пока они не наберутся опыта, ПДД им это категорически запрещает. А вот в плане скоростного режима мотоциклистам дали послабление. Так, на автомагистралях им разрешено разгоняться до 110 км/ч, то есть без риска получить штраф их скорость может составлять до 130 км/ч.

Выдавать и менять водительские удостоверения, а также выдавать международные водительские удостоверения теперь будут также и в многофункциональных центрах (МФЦ). Международные права можно будет получить там же.

На сайте «За рулем» был проведен опрос, нужны ли временные права и ограничения для начинающих водителей. Более половины наших читателей проголосовали против ограничений.

Фото: Роман Пименов/ТАСС