Вступила в силу новая редакция ПДД

Теперь новичков за рулем обязывают устанавливать на автомобиль знак «Начинающий водитель»; водителей, использующих шипованную резину, — знак «Ш», а мотоциклистам увеличили разрешенный скоростной лимит на автомагистралях вне населенных пунктов.

С 4 апреля вступили в силу поправки в Правила дорожного движения. Водители со стажем до двух лет отныне обязаны устанавливать или наклеивать на заднее стекло автомобиля знак желтого цвета с черным восклицательным знаком («Начинающий водитель»). Также новичкам запрещена буксировка транспортных средств. Штраф в обоих случаях составит 500 рублей.

Водителям, использующим шипованные шины, отныне ПДД предписывают устанавливать на заднее стекло автомобиля знак в виде треугольника с буквой «Ш», красным треугольником в желтой рамке должны обозначаться тракторы, асфальтоукладчики и другая техника, не способная двигаться со скоростью более 30 км/ч. Также стали обязательны к установке знаки «Перевозка детей», «Глухой водитель», а для сотрудников автошкол — белый треугольник в красной рамке, в который вписана буква «У» (знак «Ученик»). Штраф за отсутствие соответствующего знака во всех случаях составит 500 рублей, напоминает Госавтоинспекция.

Такой же штраф ждет мотоциклистов и водителей мопедов со стажем менее двух лет, которые рискнут перевозить пассажиров. Пока они не наберутся опыта, ПДД им это категорически запрещает. А вот в плане скоростного режима мотоциклистам дали послабление. Так, на автомагистралях им разрешено разгоняться до 110 км/ч, то есть без риска получить штраф их скорость может составлять до 130 км/ч.

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Сегодня слушал по радио в автомобиле, как поправки комментировали различные «автоюристы»... Например, если в вас въехали сзади в суде легко можно будет признать вас виновным при отсутствии знака — следовавший за вами водитель неправильно выбрал дистанцию, т.к. не знал, что у вас шипы зимой и соответственно короче тормозной путь.. А летом на летней резине (знак вы не обязаны снимать-отдирать от стекла) — тормозной путь у вас короче , чем на шипах. Аналогичная ситуация со знаками У и начинающий водитель — никто не может предположить ваш последующий маневр.

По этой логике (из 90-х) сзади на автомобилях надо обязательно указывать наличие ABS, систем стабилизации, автоматического торможения, стаж и пол водителя....

Ответить#
0

Только шизофреники из нашей думы могли обязать лепить букву Ш на зад авто. Опять [у нас не ругаются] на нас подзаработать решили да еще и псов из гибдд подкормить. Не слуги народа а скоты. А все их объяснения-для идиотов.

Ответить#
+2

Только дебилы из нашей думы могут принять закон клеить букву ш на заднее стекло-абсолютно никчемная [у нас не ругаются]. Опять заработать на нас решили поганые слуги народа и их приспешники в виде ГИБДД. А все ихние объяснения-для тупых идиотов.

Ответить#
+2

Ещё бы итальянским автомобилям дали послабление до 330 км/ч.
Не так уж их и много на дорогах.

Ответить#
-1

Перевозка детей — дети какого возраста имеются ввиду? До 14 лет?

Ответить#
0
Григорий Харченко

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
Ст. 54 Семейного кодекса РФ.

Можно еще добавить, что знак «Перевозка детей» вешается на автобусы (не маршрутные), перевозящие 8 и более детей без их законных представителей.

Ответить#
0