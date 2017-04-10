Bist Road Combo 7: видеорегистратор и радар-детектор

Сейчас пойдет речь о Bist Road Combo 7, отзывы о котором очень позитивны. Регистратор этой модели отличается своими по-настоящему выдающимися характеристиками и достойным количеством возможностей. Его характеристики и удобство пользования легко удовлетворят запросы самых требовательных и предвзятых автомобилистов. Он сочетает в себе компактные размеры, высокое качество съемки, обнаружение практически всех радаров и большой дисплей.
Особенности:
- Разрешение видеозаписи 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
- WDR
- G-сенсор
- Вход HDMI
- Совместимость с Windows 2003/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
- Поддержка карты памяти micro-SD
- GPS
- Встроенный микрофон
- Запись ULTRA HD
- Общий вес 160 г
Возможности Bist Road Combo 7
Есть также ряд очень приятных дополнений, таких как G-сенсор, способный реагировать на малейшее изменение положения вашего автомобиля и защищать от перезаписи файл, который был записан в аварийной ситуации.
Широкоугольный объектив Bist Road Combo 7 обладает объективом с углом обзора в 170 градусов, так что вам легко удастся записать не только то, что происходит прямо перед автомобилем, но еще и на других полосах.
Эти характеристики соответствуют современному и стильному внешнему виду устройства. Bist Road Combo 7 не будет оказывать какое-либо негативное влияние на интерьер автомобиля, так как это очень нейтральный и простой и стильный гаджет.
Bist Road Combo 7, отзывы владельцев:
Это одна из самых лучших моделей регистратора с радар-детектором, которые у меня были
Адекватная цена, качественная съемка и предупреждение о любых камерах и радарах — то, что нужно!