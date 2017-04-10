Bist Road Combo 7: видеорегистратор и радар-детектор

Ни для кого не секрет, что в наше время без видеорегистратора никуда. Однако сделать выбор очень и очень сложно, ведь в любом магазине вы найдете огромное количество различных гаджетов, от самых дешевых до самых дорогих, разных по размеру и набору функций. Как выбрать достойную модель?

Сейчас пойдет речь о Bist Road Combo 7, отзывы о котором очень позитивны. Регистратор этой модели отличается своими по-настоящему выдающимися характеристиками и достойным количеством возможностей. Его характеристики и удобство пользования легко удовлетворят запросы самых требовательных и предвзятых автомобилистов. Он сочетает в себе компактные размеры, высокое качество съемки, обнаружение практически всех радаров и большой дисплей. Особенности: Разрешение видеозаписи 2304x1296, 1920x1080, 1280x720

WDR

G-сенсор

Вход HDMI

Совместимость с Windows 2003/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Поддержка карты памяти micro-SD

GPS

Встроенный микрофон

Запись ULTRA HD

Общий вес 160 г Возможности Bist Road Combo 7

Видеорегистратор Bist Road Combo 7 имеет функцию радар-детектора, которая будет полезна любому водителю. База данных с точными координатами радаров постоянно обновляется, и нет никакой вероятности, что вы не будете предупреждены. Качество изображения очень высокое. При частоте съемки в 60 кадров разрешение составляет 1280х720 HD, максимальное разрешение записи — 2304x1296. Вас наверняка обрадует большой размер дисплея (2,7") при весе всего 160 г, а разрешение составляет 320*240. Есть встроенный аккумулятор на 280 mAH. Несмотря на такие впечатляющие характеристики, Bist Road Combo 7 занимает очень мало места и совсем не мешает обзору.

Есть также ряд очень приятных дополнений, таких как G-сенсор, способный реагировать на малейшее изменение положения вашего автомобиля и защищать от перезаписи файл, который был записан в аварийной ситуации.

Широкоугольный объектив Bist Road Combo 7 обладает объективом с углом обзора в 170 градусов, так что вам легко удастся записать не только то, что происходит прямо перед автомобилем, но еще и на других полосах.

Эти характеристики соответствуют современному и стильному внешнему виду устройства. Bist Road Combo 7 не будет оказывать какое-либо негативное влияние на интерьер автомобиля, так как это очень нейтральный и простой и стильный гаджет.