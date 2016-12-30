Кроссовер Alfa Romeo Stelvio пошел в массы

Итальянская фирма представила базовые версии своего среднеразмерного спортивного кроссовера. Именно на них должна прийтись львиная доля продаж модели в Европе.

Alfa Romeo Stelvio дебютировал в ноябре прошлого года в самой мощной модификации Quadrifoglio с 505-сильным 2,9-литровым бензиновым турбомотором V6, но в продажу поступил с двигателями попроще: 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 260 л.с. и турбодизелем 2.2 мощностью 210 л.с. Теперь гамма пополнилась дефорсированными и, соответственно, уцененными версиями обоих моторов: отдача бензинового снижена до 200 л.с., дизельного — до 180 л.с. Коробка передача у всех версий одна — 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF, но модификация со 180-сильным дизельным двигателем лишена полного привода, ведущие колеса у нее задние, и это особенность, по мнению производителя, должна придать базовому кроссоверу пикантности.

Полный привод многим европейцам и впрямь не нужен, без него на автобанах расход топлива меньше, а вот отсутствие механической коробки в паре с дизелем — это отход от европейских канонов, многие здесь по-прежнему предпочитают машины на «ручке» даже в премиальном сегменте, к которому относит себя марка Alfa Romeo. Тем не менее производитель рассчитывает, что и в паре с автоматом базовые версии кроссовера сделают ему кассу.

В свете туманных перспектив хэтчбеков Giulietta и MiTo, которые уже подзадержались в модельном ряду и могут остаться без наследников, Stelvio может вскоре стать и вовсе самым продаваемым автомобилем марки Alfa Romeo. Не исключено, что кроссовер появится и в России — окончательного решения по этому поводу концерн FCA еще не принял.

В марте марка Alfa Romeo вышла на китайский рынок с седаном Giulia: первую партию из 350 машин местные автолюбители раскупили за 33 секунды.

Alfa Romeo Giulia и Stelvio построены на одной платформе — именно эта особенность заставила руководство FCA отказаться от выпуска универсала на базе Джулии, чтобы он не отнимал покупателей у кроссовера.

Фото: Alfa Romeo