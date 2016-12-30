МВД разрабатывает законопроект о «мобильных выявлениях»

Документ в ближайшее время будет внесен в правительство. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Скоро у российских граждан появится возможность фиксировать нарушения ПДД на мобильный телефон и затем отправлять эту видео- или фотосъемку на сайт госуслуг. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывает МВД, и после всех согласований он будет внесен в правительство.

Таким образом полиция собирается сделать ставку на общественность, которая сможет помогать органам правопорядка выявлять нарушения. Схему предлагается утвердить достаточно простую: заметив нарушение, гражданин делает фото- или видеозапись, затем отсылает на портал госуслуг, в центр обработки данных МВД, где будут формировать постановления о нарушениях. В ГИБДД для этого выделят группу, которая будет заниматься обработкой сообщений.

  • В марте этого года на коллегии МВД Владимир Путин призвал ГИБДД активнее сотрудничать с представителями гражданского общества для пресечения хамства на дорогах и других нарушений.
  • Ранее МВД планировало создать специальное мобильное приложение, с помощью которого автомобилисты могли бы сообщать о нарушениях правил дорожного движения. Предполагалось, что те, кто обращался бы к данному ресурсу, должны быть в нем зарегистрированы, чтобы их личности можно было идентифицировать. Нарушители при этом не должны иметь доступа к этой информации. Потом о проекте забыли.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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Комментарии (2)

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Это будет работать только если будут принимать записи регистраторов, пока телефон достанешь «гонщик» уже уедет.
Ну и конечно, если будет анонимно, иначе провалиться все. А вобще совок напоминает с доносами

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Константин Лисин

Да, нет. Это империю добра напоминает, там законнопослушный гражданин звонит в полицию и его слова достаточно.

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