Daimler и Bosch сплотились на почве разработки беспилотников

Медленное, но неумолимое наступление эры автономного вождения породило в автоиндустрии крупнейшую волну слияний, объединений и альянсов. На этой неделе о партнерстве объявили автоконцерн Daimler и крупнейший в мире производитель автокомплектующих Bosch.

Цель сотрудничества понятна: совместное финансирование дорогостоящих НИОКР в самой инновационной области автопрома и противостояние другим крупным беспилотным альянсам. В марте, к примеру, американский IT-гигант Intel купил израильскую компанию Mobileye — ведущего производителя электронных систем помощи водителю, которые являются предтечей полного автопилота. Ранее к «Интелу» примкнула фирма BMW, и в итоге триумвират Intel, Mobileye, BMW стал претендовать на лидерство в сфере разработки беспилотников.

Ответ от «Даймлера» последовал достаточно оперативно: этот концерн будет разрабатывать беспилотники совместно с фирмой Bosch, при этом последняя в марте заключила альянс с производителем чипов Nvidia — одним из главных конкурентов «Интела». Таким образом, образовалась еще одна «большая беспилотная тройка» — надо думать, не последняя.

Первые серийные беспилотники 4-го и 5-го уровней по классификации SAE должны появиться на рынке в начале следующего десятилетия, а к 2030 году стать по-настоящему массовым явлением. Напомним, что 4-й уровень подразумевает полную автономность, но в салоне должен находиться человек и иметь возможность в любой момент взять управление на себя. Пятый уровень — это беспилотники без руля и педалей, способные двигаться по дорогам общего пользования без водителя в салоне.

Город недалекого будущего в представлении Daimler и Bosch: частного автотранспорта нет, на парковках стоят арендуемые за небольшую плату беспилотники.

Предполагается, что беспилотники в корне изменят структуру автобизнеса и культуру владения автомобилем. Иметь автомобиль и водительские права широкому кругу потребителей будет не нужно, большинство перевозок, как пассажирских, так и грузовых, будут осуществлять сети каршеринга, автоматически присылающие нужного робота в нужное место, а удовольствие водить самому в перспективе станет роскошью, доступной только состоятельным гражданам в специально отведенных резервациях. Консервативно настроенные автолюбители могут утешать себя мыслью о том, что эта последняя «терминальная стадия» наступит все-таки еще достаточно нескоро. Ожидается, что в цивилизованных странах полный запрет на аналоговое (человеческое) вождение вступит в силу не раньше 2050 года.

В марте на автосалоне в Женеве ателье Italdesign и аэрокосмический холдинг Airbus представили впечатляющий концепт беспилотного модульного аэромобиля.

В феврале концерн Ford объявил о покупке контрольного пакета акций стартапа Argo AI, занимающегося разработкой искусственного интеллекта для беспилотников.

объявил о покупке контрольного пакета акций стартапа Argo AI, занимающегося разработкой искусственного интеллекта для беспилотников. Осенью прошлого года о совместной работе над системами автономного вождения объявили производитель автокомпонентов Denso и IT-компания Toshiba.

Фото: Daimler