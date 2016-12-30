Страховщики отчитались о продажах электронных полисов «автогражданки»

В первом квартале 2017 года было заключено в 2 раза больше договоров е-ОСАГО, чем за весь 2016 год. Об этом сообщил глава РСА Игорь Юргенс.

Всего с начала года по 31 марта было заключено 760 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, а за весь 2016 год таких договоров было 330. Это говорит о том, что страховые компании стали активнее развивать электронные продажи. Популярность электронных полисов особенно высока в тех местах, где из-за деятельности недобросовестных автоюристов наблюдались проблемы с доступностью услуги обязательного страхования автогражданской ответственности.

В отдельных регионах доля продаж электронных полисов составляет около половины общих продаж или даже превышает их: в Карачаево-Черкесии это 63%, в Адыгее — 48%, в Липецкой области — 33%. В среднем по России доля е-ОСАГО составляет 9%.

Лидируют по продажам электронных полисов Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области, Москва и Воронежская область.

Топ-5 компаний-лидеров:

РЕСО-Гарантия

Росгосстрах

Ингосстрах

АльфаСтрахование

ВСК

Напомним, с 1 января этого года всех страховщиков, оказывающих услугу обязательного страхования автогражданской ответственности, обязали продавать полисы не только в бумажном, но и в электронном виде. Сначала они пытались бойкотировать эту норму, и Банк России с РСА даже обсуждали вопрос о возможных санкциях. Предполагалось сначала выписывать предписание, а потом и ограничивать действие лицензий у таких компаний.

Недавно был принят закон о преимуществах ремонта перед денежными выплатами в ОСАГО. Закон начнет действовать только с 27 апреля текущего года, а Минфин уже предлагает ряд нововведений.



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС