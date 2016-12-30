Водителей грузовиков хотят обязать проходить переподготовку

О курсах повышения квалификации для водителей грузового транспорта рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Евгений Москвичев считает, что водители грузовиков, оказывающие коммерческие услуги, должны раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации, сообщает «Интерфакс». Сейчас в России насчитывается около 6,2 млн грузовиков.

Согласно статистике ГИБДД за 2016 год, по вине водителей грузового транспорта произошло порядка 11 тыс. ДТП, в которых погибло 1737 человек, ранено — 14 174 человек. По вине нетрезвых водителей грузовиков случилось 458 аварий, погибло 139 человек, ранено 598 человек.

Москвичев отметил, что большинство водителей фур считают себя профессионалами, но порой не знают элементарных вещей: как крепить груз или выезжать на дорогу общего пользования. Поэтому в этой сфере необходимо навести порядок и сказать, что все профессионалы, которые оказывают услугу на платной основе, должны проходить переобучение, чтобы доказать, что они не зря попали в реестр добросовестных перевозчиков. Тогда потребитель сможет выбирать в реестре тех, кто будет качественно оказывать услугу грузоперевозок.

Кроме того, он коснулся программ обучения водителей в автошколах. Сейчас Минобрнауки предлагает примерные программы обучения, но нужны четкие и жесткие программы, сколько часов и на какие виды транспорта человек обучается, и это требуется узаконить. Никаких примерных программ не нужно, отметил он.

Ространснадзор планирует объединить «Платон» с системой весогабаритного контроля. Автоматическая система взвешивания грузовых автомобилей работает в Вологодской области в тестовом режиме с октября 2016 г., а система взимания платы с большегрузов «Платон» запущена с 15 ноября 2015 года.

Идея обязать водителей-профессионалов (и не только дальнобойщиков, но и таксистов) проходить каждые пять лет переподготовку выдвигалась еще в 2015 году. Тогда высказывались опасения, что это может привести к торговле свидетельствами о переобучении. Кроме того, неясно, кто должен будет оплачивать эту дополнительную подготовку.



Фото: Сергей Куликов/ТАСС

