Конфета без начинки: Seat Ateca обзавелся версией FR

Ateca FR — это не спортивный, а условно «подогретый» кроссовер с яркой внешностью. Вместе с новым нарядом для кроссовера стал доступен бензиновый двигатель 2.0 TSI мощностью 190 л.с.

Испанский брат Фольксвагена Тигуана второго поколения дебютировал в феврале прошлого года и с тех пор разошелся по миру тиражом 40 тысяч экземпляров — не так уж и много на фоне того же Тигуана или японского Nissan Qashqai, но сеатовцы вполне довольны таким результатом и намерены его улучшить с помощью версии FR.

В сущности, FR — это новая комплектация с подретушированными бамперами и порогами, имеющими серебристые вставки, светодиодными фарами, более изящной сеткой фальшрадиаторной решетки и новыми 19-дюймовыми литыми дисками. В салоне — спортивные кресла, красная прострочка кожаной обвивки и алюминиевые накладки на педалях. Вот, собственно, и все отличия.

В гамме силовых агрегатов появился бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 190 л.с., но он доступен и для других исполнений, например для псевдооффроудного XCellence. В свою очередь FR-наряд можно заказать в сочетании с любым другим доступным для кроссовера двигателем: бензиновым 1.4 TSI (150 л.с.) и дизельным 2.0 TDI (150 либо 190 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчая механика либо 7-ступенчатый автомат DSG, привод — передний либо полный.

Европейские продажи кроссовера Ateca в версии FR стартуют этим летом, а в России марка Seat в настоящий момент, к сожалению, не представлена, хотя дизайн ее автомобилей многим нашим гражданам нравится больше, чем дизайн Фольксвагенов, на базе которых испанские модели построены.

В скором времени Seat Ateca обзаведется по-настоящему «горячей» модификацией Cupra с бензиновым двигателем мощностью порядка 300 л.с.

В феврале марка Seat представила субкомпактный хэтчбек Ibiza пятого поколения.

Минивэн Seat Alhambra в следующем году уступит место в модельном ряду семиместному кроссоверу.

Фото: Seat