Прощальный клон: представлен Opel Insignia Country Tourer и его копия

Opel и Buick выступили синхронно. Рюссельсхаймцы сорвали покров тайны с нового кросс-универсала Insignia Country Tourer, а американский бренд представил его копию под названием Regal TourX.

Хороша, даже очень! Insignia Country Tourer определенно может считаться одним из самых привлекательных кросс-универсалов европейского рынка, при этом технически она довольно интересна. Производитель утверждает, что автомобиль получит широкую линейку двигателей, включая 170-сильный дизель. Но, очевидно, полноприводная версия будет оснащена 2,0-литровым наддувным агрегатом (260 л.с. и 400 Нм при 3000–4000 об/мин), ибо оригинальная полноприводная трансмиссия с задними бортовыми фрикционами, позволяющими «играть» вектором тяги, пока сочетается только с ним. Дорожный просвет увеличен на 20 мм. И хотя от офф-роуда Insignia бесконечно далека, зато на асфальте и при неблагоприятных погодных условиях должна чувствовать себя великолепно. В оснащение включена система выбора режимов движения FlexRide с настройками Standard, Sport и Tour. Меняя их, водитель воздействует на алгоритм работы 8-ступенчатого автомата, отзывчивость педали газа, характеристики рулевого управления.

Премьера Кантри Турера состоится осенью во Франкфурте, и вскоре после этого новинка выйдет на рынок.



Параллельно с Insignia Country Tourer американцы показали изображения его аналога. Времена, когда Regal являл собой исконно американскую модель, давно миновали. Имя существует с 1973 года, но в 2010-м история сделала крутой поворот, и Regal превратился в перелицованный Opel Insignia. Красивый автомобиль на снимках — не что иное, как Insignia Country Tourer для американского рынка с другой эмблемой. Рюссельсхаймская марка переходит под крыло PSA Peugeot Citroen, так что Regal можно считать одним из прощальных подарков джиэмовцам.

«Сарай» заявлен с 250-сильным бензиновым двигателем объемом 2,0 л с турбонагнетателем, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В базовое оснащение входят десять подушек безопасности, система помощи при старте в гору, обогрев сидений и мультимедийная система с 7-дюймовым монитором. Все это прекрасно, но TourX, который будут ввозить из Германии, вступает на довольно опасную и непредсказуемую территорию. Универсалы, будь то обычные версии или кросс-исполнения, в Штатах не пользуются популярностью. В сегменте приподнятых «сараев» картина неоднозначная. Volvo V60 Cross Country и XC70 имеют кое-какой спрос (2727 и 5419 машин соответственно за прошлый год). Не радует и статистика Audi A4 allroad quattro (в 2016-м реализовано всего 2300 автомобилей). При этом Subaru Outback — народный любимец, который за прошлый год разошелся тиражом 182 989 штук, и это лучший результат в истории модели. Другая проблема для TourX и вообще для импортных машин — ввозные пошлины, которые еще в начале года анонсировал новый президент Дональд Трамп.

Пока что Regal TourX готовится к официальному дебюту в Нью-Йорке и выйдет на рынок в четвертом квартале.

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Фото: Opel, Buick