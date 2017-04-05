Lexus LS 500 F Sport заставит вспомнить о драйве

В Нью-Йорке состоится премьера слегка «подогретого» седана Lexus LS в формате F Sport. Что это за автомобиль и чего от него ждать?

На понятие «спортседан» лексусовцы смотрят под собственным углом зрения. Взять, к примеру, восхитительный в своей олдскульности GS F с 5,0-литровой атмосферной «восьмеркой». Японский масл-кар! Рассчитывать ли на появление экстремальной модификации новейшего большого седана LS наподобие Mercedes-AMG S 63 или BMW M760Li xDrive, большой вопрос, но приспортивленная модификация все-таки будет и покажут ее совсем скоро в рамках Нью-Йоркского автосалона.

Производитель не приводит технические подробности о новинке. Известно лишь, что она получит обозначение F Sport, говорящее об умеренных метаморфозах. Для сравнения, F-версия Lexus IS отличается от «обычного» седана не только «бижутерией», но и, в частности, перенастроенной подвеской. Очевидно, тем же самым будет богат и LS. Пакет опций предложат как для LS 500, отныне оснащающегося 3,5-литровым двигателем V6 с двумя турбонагнетателями (415 л.с.), так и для LS 500h с гибридной силовой установкой совокупной мощностью 354 л.с.

Еще одной нью-йоркской премьерой на стенде Lexus станет обновленный кроссовер NX.

По некоторым данным, компания откажется от седана GS.

Фото: Lexus