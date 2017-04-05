Назвали цену «кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных иномарок

В Приморье автомобили с пробегом начали подключать к системе экстренного вызова помощи при авариях. Прайс-лист опубликовал на своем сайте первый аккредитованный сервис по установке терминалов «Сумотори-Авто».

Первый уполномоченный представитель АО «ГЛОНАСС» в регионе компания «Сумотори-Авто» начала продажу устройств экстренного вызова помощи при авариях для последующей их установки на подержанные иномарки. На сайте компании появился прайс-лист, из которого следует, что обойдется «удовольствие» в 27 111 рублей. В эту сумму входит стоимость самого терминала — 22 361 рублей (с НДС), программирование навигационного блока связи и регистрация в государственной автоматизированной системе ЭРА-ГЛОНАСС — 1950 рублей, и работа по монтажу устройства — 2800 рублей.

С покупателем заключается договор об установке терминала, потом данные машины, номер кузова или вин-номер машины вносятся в id абонентского терминала, и устройство регистрируют в системе ГЛОНАСС.

Однако выезжать на дороги иномаркам с заветной кнопкой нельзя: пока свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), необходимые для получения ПТС, не выдают. Федеральная служба по аккредитации в понедельник проинформировала граждан, что испытательные лаборатории будут выдавать свидетельство о безопасности конструкции колесного транспортного средства «по результатам проведения технической экспертизы конструкции ТС на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства». Однако в самих лабораториях считают, что устного распоряжения им недостаточно, и ждут соответствующего письменного распоряжения. Но этот вопрос уже частный и в ближайшее время он будет решен, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

В «Сумотори-Авто» сообщили, что первая тысяча заветных «кнопок» уже прибыла во Владивосток, но заявок на установку терминалов гораздо больше: около 4 тысяч. Компания готова за две недели установить имеющуюся тысячу устройств, а в дальнейшем сможет оснащать терминалами по сто машин в день. Время установки занимает от 1 часа до 1 часа 20 минут.

Стоит отметить, что монополистом эта фирма будет оставаться недолго, скоро аккредитацию на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС получат и другие компании.

Фото: primorsky.ru

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Комментарии (2)

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Да...
Это просто шедеврально.
Хорошо хоть знак «шипы» не нужно в лицензированном центре за почти 30К устанавливать:)

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Цена этому «терминалу» от силы 3 тысячи, судя по цене и скорости установки (1000 штук за две недели) он просто подключается к любому подходящему проводу, скорее всего идущему к плафону освещения.
Не слабо «кто-то» наварился!

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