Dacia Explorer: не путать с Фордом!

В Европе стартовали продажи кросс-универсала Logan MCV Stepway с увеличенным на 50 мм дорожным просветом. Заодно все кросс-модели Dacia стали доступны в специальном лимитированном исполнении Explorer.

Кросс-«сарай» Logan MCV Stepway дебютировал в марте на автосалоне в Женеве и вызвал большой интерес у наших читателей — многие считают, что именно такой машины не хватает в российской линейке Renault, особенно в сочетании с 1,5-литровым 90-сильным дизелем и ручной коробкой передач. Заявленный средний расход топлива — всего 3,9 л солярки на 100 км! Стоит такой автомобиль в Германии от 14 050 евро (846 тысяч рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ). Базовый кросс-универсал с бензиновой 0,9-литровой «турботройкой» мощностью 90 л.с. предлагается за 12 200 евро (735 тысяч рублей), двухпедальная версия с роботом дороже на 550 евро.

Версия Explorer доступна пока только во Франции и стоит от 13 700 евро — наценка идет за богатое оснащение и эксклюзивную отделку, а именно окраску дымчатым цветом Iceland Grey, оригинальные литые колесные диски и оранжевые акценты в салоне.

Исполнение Explorer предлагается и для остальных представителей кросс-семейства: Lodgy Stepway, Dokker Stepway, Sandero Stepway и Duster. Для Sandero, кроме того, можно выбрать уникальный оранжевый цвет кузова Ochre Orange.

Dacia Logan и Sandero осенью прошлого года пережили рестайлинг. В начале этого года дебютировали обновленные 7-местный универсал Lodgy и «каблучок» Dokker. Что до Дастера, то в 2017-м ожидается дебют второго поколения кроссовера.

Фото: Dacia