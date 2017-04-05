Dacia Explorer: не путать с Фордом!

В Европе стартовали продажи кросс-универсала Logan MCV Stepway с увеличенным на 50 мм дорожным просветом. Заодно все кросс-модели Dacia стали доступны в специальном лимитированном исполнении Explorer.

Кросс-«сарай» Logan MCV Stepway дебютировал в марте на автосалоне в Женеве и вызвал большой интерес у наших читателей — многие считают, что именно такой машины не хватает в российской линейке Renault, особенно в сочетании с 1,5-литровым 90-сильным дизелем и ручной коробкой передач. Заявленный средний расход топлива — всего 3,9 л солярки на 100 км! Стоит такой автомобиль в Германии от 14 050 евро (846 тысяч рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ). Базовый кросс-универсал с бензиновой 0,9-литровой «турботройкой» мощностью 90 л.с. предлагается за 12 200 евро (735 тысяч рублей), двухпедальная версия с роботом дороже на 550 евро.

Версия Explorer доступна пока только во Франции и стоит от 13 700 евро — наценка идет за богатое оснащение и эксклюзивную отделку, а именно окраску дымчатым цветом Iceland Grey, оригинальные литые колесные диски и оранжевые акценты в салоне.

Исполнение Explorer предлагается и для остальных представителей кросс-семейства: Lodgy Stepway, Dokker Stepway, Sandero Stepway и Duster. Для Sandero, кроме того, можно выбрать уникальный оранжевый цвет кузова Ochre Orange.

Dacia Explorer: не путать с Фордом!

Фото: Dacia

Dacia Explorer: не путать с Фордом!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (7)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Ещё можно понять отсутствие этого универсала у нас из-за Ларгуса, но Доккер или Лоджи могли французы у нас делать... Как раз ниша под фургоны-каблучки меньше Газели не занята сильно.

Ответить#
0

Нам нехватает всей линейки, а не только универсала...

Ответить#
+3

И куда он такой на высоком каблуке в полный рост на полусогнутых? Бегать точно не сможет, на ровной дороге ноги заплетутся.

Ответить#
-2
робот

А в левой полосе ему как, можно плестись? ;)

Ответить#
0

Толку-то от него, у нас не продается, везти к нам так под 2 мульта выйдет, цена растаможки не адекватна уровню машины.
Нам как всегда, объедки в виде ларгусов... Как в советские времена — бери что дают и не жалуйся.

Ответить#
+2
Константин Лисин

Так это и будет Ларгус 2

Ответить#
0

Да, а нам еще лет 10 Ларгус донашивать...

Ответить#
+1