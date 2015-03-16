Ford предлагает петь хором, когда укачивает в автомобиле

Американский автоконцерн сообщил, что его инженеры работают над решением проблемы укачивания пассажиров автомобилей и в будущем обещают если не побороть ее полностью, то хотя бы существенно облегчить симптомы «морской болезни». Пока же автовладельцам предлагается несколько нехитрых тематических советов.

Проблему укачивания в автомобилях специалисты Форда изучают совместно с Центром систем восприятия Нидерландской организации прикладных научных исследований (TNO) в Сустерберге. По данным ученых, «морской болезнью» на дорогах в той или иной степени страдают две трети пассажиров автотранспорта, но больше всего ей подвержены дети и подростки, которые, как правило, сидят на заднем сиденье и коротают время за гаджетами. Даже взрослому достаточно всего 10 минут просмотра какого-либо контента на планшете или смартфоне, чтобы почувствовать симптомы укачивания.

Актуальна проблема и для домашних животных, путешествующих в машинах, и хотя они, понятное дело, гаджетами не пользуются, механизм возникновения «морской болезни» у них точно такой же, как у человека: рассогласование сигналов, получаемых мозгом от глаз и органов равновесия. Как следствие: сонливость, слабость, повышенное потоотделение, тошнота.

Универсального решения проблемы укачивания на данный момент не существует. Кому-то помогают специальные таблетки, но у них есть неприятные побочные эффекты вроде диареи и головных болей. Тем, кто страдает «морской болезнью», но не хочет прибегать к медикаментам, профессор Бос из TNO предлагает несколько советов:

Выбирайте место на переднем сиденье или посередине заднего ряда — так, чтобы видеть дорогу перед собой.

Управляйте автомобилем максимально плавно, избегая резких разгонов и торможений.

Если человек в машине чувствует себя плохо, постарайтесь его отвлечь. Самый простой способ — начать всей семьей петь песню.

Старайтесь избегать употребления кофе. Лучше пейте колу и ешьте имбирное печенье.

Используйте подушки или подголовник, чтобы зафиксировать положение головы в процессе движения автомобиля.

Воспользуйтесь кондиционером с выключенным режимом рециркуляции.

Специалисты Ford, в свою очередь, планируют существенно облегчить симптомы «морской болезни» у пассажиров путем оптимизации информационных каналов автомобиля. Например, опытные эксперименты показали, что если разместить мультимедийные экраны в салоне достаточно высоко, чтобы боковым зрением пассажир мог видеть дорогу с обеих сторон, то укачивать его будет меньше.

В будущем, которое Ford связывает с беспилотными автомобилями, развлекательную картинку получится выводить прямо на лобовое стекло, а резкие разгоны и торможения, являющиеся одними из главных возбудителей «морской болезни», исчезнут в принципе — роботов обучат ездить максимально плавно. Напомним, что свой первый полностью автономный автомобиль Ford планирует представить в 2021 году.

Фото: Ford