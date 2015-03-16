Nissan 370Z Heritage Edition: лебединая песня «атмосферника»

Фирма Nissan анонсировала специальную ретроспективную версию заднеприводного купе 370Z. Ее премьера состоится на следующей неделе на автосалоне в Нью-Йорке.

Спорткар Nissan 370Z выпускается в кузовах купе и кабриолет с 2009 года и сейчас находится на закате своей карьеры. Согласно неофициальным данным, преемника представят уже в конце этого года и он будет технически более изощренным, с наддувным мотором и АКП, тогда как сейчас на «зетку» ставится легендарный атмосферный 3,7-литровый V6 серии VQ, выдающий в американской спецификации 332 л.с. и сочетающийся с 6-ступенчатой механикой либо 7-ступенчатым автоматом.

В прошлом году на американском рынке, ради которого, в сущности, и создавался 370Z в расчете повторить успех своего славного предка Datsun 240Z, было продано всего 5913 «зеток», на 20% меньше, чем в 2015-м, тогда как лидер спортивного сегмента — Ford Mustang — разошелся тиражом 105 923 экземпляра. Вряд ли ретроспективная версия Heritage Edition всколыхнет продажи; ее задача, очевидно, просто отметить завершение жизненного цикла нынешнего поколения модели, хотя не исключено, что напоследок появится еще и версия Final Edition.

Отличительными особенностями нынешней спецсерии являются слегка подретушированная светотехника, контрастное желто-черное оформление экстерьера и интерьера, олдскульные полосы на капоте, крыше и боковинах, а также усиленное сцепление Exedy на машинах с МКП. В США продажи автомобилей серии Heritage Edition стартуют уже этой весной, а в Россию Nissan 370Z на данный момент официально не поставляется.

Также на автосалоне в Нью-Йорке дебютирует лимитированная трековая версия полноприводного спорткара Nissan GT-R.

Фото: Nissan