Китайское обещание: NextEV анонсировала «убийцу» Теслы

Компания NextEV обнародовала первое изображение нового кроссовера, главной целью для атаки которого станет Tesla Model X.

От известий из Китая Илон Маск должен нервно поежиться. А ведь, казалось бы, всего лишь очередной кроссовер из Поднебесной. На Шанхайском мотор-шоу их покажут несметное количество, но к данному экземпляру следует отнестись предельно серьезно — как-никак его анонсировала компания NextEV, в сжатые сроки сделавшая себе имя благодаря электрическому гиперкару Nio EP9, самому быстрому «зеленому» автомобилю Нюрбургринга.

В конце прошлого года Джек Ченг, один из основателей NextEV анонсировал кроссовер, который будет столь же хорош или даже лучше, чем Tesla Model X, но при этом за него не станут ломить астрономическую цену. Тогда сообщалось, что в боекомплект войдет тяговая аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт⋅ч, обеспечивающая в далеком от действительности европейском ездовом цикле запас ход в районе 530 км. «Китаец» вряд ли сможет тягаться с Теслой, оснащенной АКБ на 100 кВт⋅ч, по динамике, но он возьмет другим — сочетанием премиального позиционирования на уровне Audi и BMW и при этом тойотовским ценником.

Для реализации проекта, который окрестили ES9, NextEV пойдет путем многих местных производителей «электричек» и призовет на помощь сторонние ресурсы. На Шанхайском мотор-шоу покажут концепт, который будет доведен до серийной кондиции и выпущен компанией Yangtze River Automobile New Energy Industry Development. Ее акционеры — NextEV, Changan Automotive, власти провинции Хубэй и контролируемый ими промышленный фонд Yangtze River. Общие инвестиции в проект составят 10 млрд юаней (1,45 млрд долларов). Производство разместят на новом предприятии в Ухане.

Китайцы обнародовали онборд-видео рекордного заезда NextEV Nio EP9, дабы развеять сомнения в достижении гиперкара.

Проект NextEV обещает стать весьма серьезным. Между тем в Китае продолжают плодиться карикатурные электрокары с «мертвыми» силовыми установками.

Фото: NextEV