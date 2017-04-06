Skoda Kodiaq: старт приема заказов и цены в России

Компания Skoda Auto Россия объявила официальные цены на первый крупный кроссовер из Млада-Болеслава. Автомобили в дорогих комплектациях появятся у дилеров уже в июне 2017 года.

Семиместный кроссовер чешской марки Skoda сначала будет доступен для заказа в дорогих комплектациях Ambition Plus (от 1 999 000 рублей) и Style Plus (от 2 315 000 рублей). Первые автомобили появятся в шоу-румах официальных дилеров в июне 2017 года именно в этих версиях.

Kodiaq в начальной комплектации Active получит турбированный бензиновый двигатель TSI объемом 1,4 л (125 л.с.), механическую 6-ступенчатую коробку передач и будет стоить 1 500 000 рублей. Привод в «базе» предполагается только передний. Но такие автомобили появятся в продаже позже, после локализации сборки в России в 2018 году, и производитель не исключает, что цена к моменту старта продаж будет изменена. Любопытно, что сейчас она практически совпадает с ценой VW Tiguan в базовой версии Trendline (1 495 000 рублей), как известно, оба автомобиля построены на одной и той же модульной платформе MQB.

Но мы прекрасно понимаем, что кроссоверу младшей марки не «по чину» стоить дороже, поэтому обратились к немецким прайс-листам моделей. В Германии уже доступны цены на все комплектации Кадьяка. Оказывается, что VW Tiguan в базовой версии Trendline (1.4 TSI, 5МКП, 125 л.с., передний привод) на этом рынке стоит 26 575 евро, а Skoda Kodiaq с аналогичным мотором и трансмиссией — 25 490 евро. Если взять Тигуан в этой же версии с дизельным мотором 2.0 мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой DSG и передним приводом, то в Германии за него просят 32 725 евро, похожий Кадьяк обойдется в 31 040 евро. Практически по всем комплектациям сохраняется «шаг» в тысячу евро, что может говорить о том, что названная в России цена в 1 500 000 рублей лишь прикидочная, и хотелось бы надеяться, что когда нам огласят полный прайс-лист, окажется, что Kodiaq все же будет чуть дешевле Тигуана.

Напомним, в оснащение комплектации Ambition Plus входят 6 подушек безопасности, обогрев ветрового стекла, обогрев руля, центральный замок с системой бесключевого доступа, подогрев сидений, 17-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, система контроля слепых зон, круиз-контроль с ограничителем скорости, системы помощи при подъеме в гору и выезда с парковки задним ходом.

Более дорогая версия Style Plus дополнена электрорегулировкой кресла водителя с функцией памяти, встроенной сигнализацией, подушек безопасности уже 9, а климат-контроль —трехзонный. Автомобиль оснащается 18-дюймовыми литыми дисками, обивка сидений дополнена отделкой алькантара, есть также электропривод багажника и акустическая система «Кантон». В оборудование Style Plus входит автоматическая система парковки, cистемы кругового обзора, контроля дистанции спереди с функцией аварийного торможения и защиты пассажиров, а также адаптивный круиз-контроль. За доплату можно будет заказать систему помощи при буксировке прицепа, систему выбора режимов движения и систему динамического контроля ходовой части. Последняя функция будет доступна только в 2018 году.

Обе «летние» комплектации полноприводные. Двигателей предложат три: два бензиновых и один дизельный: 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который сочетается с DSG-6; 2.0 TSI/ 180 л.с. с DSG-7 и 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с., который также агрегатируется с 7-ступенчатой DSG. Это новая для модели коробка передач, которая представляет собой модернизированную «шестиступку» с «мокрыми» пакетами сцепления.

Первые кроссоверы Skoda Kodiaq будут чешской сборки, позже их производство наладят на ГАЗе , где сейчас выпускают автомобили

У кроссовера довольно консервативный дизайн и рубленые формы. Известно , что дизайнер Йозеф Кабан, создавая модель, черпал вдохновение в искусстве огранки хрусталя.

, что дизайнер Йозеф Кабан, создавая модель, черпал вдохновение в искусстве огранки хрусталя. Ожидается, что «Коди» составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Tiguan, Nissan X‑Trail и Mazda CX‑5. При этом семиместный Kodiaq покушается и на «поле» больших паркетников, таких как Kia Sorento Prime и Honda Pilot.

Фото: Skoda