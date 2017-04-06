Изгоняющий Демона: Chevrolet Camaro ZL1 стал Экзорцистом

Контора Джона Хеннесси анонсировала сумасшедший апгрейд для спорткара Chevrolet Camaro ZL1 и назвала получившегося монстра The Exorcist. По замыслу, он должен дать ответ экстремальному Dodge Challenger SRT Demon.

Вообще-то, в Hennessey Performance не имеют ничего против крайслеровской продукции — тюнеры с оптимизмом «качают мускулы» Челленджера и выжимают из него тысячу «лошадей». Но проект Dodge Challenger SRT Demon их заинтриговал. Ответ серийному Демону — вконец озверевший Camaro ZL1 The Exorcist.

Тонкий юмор Джона Хеннесси на тему религиозной символики вовсе не отменяет тот факт, что его компания построила не менее демонический автомобиль и раскрыли темную сторону маслкара. Нафарширован «изгоняющий дьявола» серьезно. Компрессорная «восьмерка» объемом 6,2 л с внутризаводским обозначением LT4 получила более производительный механический нагнетатель и новый интеркулер, модифицированные головки блока цилиндров, другой распредвал, перенастроенный впуск и выпускной тракт с хедерами (равнодлинными коллекторами). Апгрейды повысили мощность с 650 л.с. и 881 Нм до 1014 «лошадей» при 6400 об/мин и 1310 Нм при 4400 об/мин! На дрэговых шинах Nitto спорткар способен на ускорение до 60 миль/ч (96 км/ч) в пределах 3 с и проходит ¼ мили менее чем за 10 с. При этом в компании отмечают, что The Exorcist это еще и вполне управляемый трековый автомобиль, ко всему прочему годящийся для каждодневной эксплуатации.

Превращение ZL1 в The Exorcist откровенно недешевое. Доработки двигателя тянут на 55 тыс. долларов. Не забываем, что базовый Camaro ZL1 стоит 61 140 долларов. Зато на все это великолепие распространяется гарантия 2 года или 24 000 миль (около 38 500 явно неспокойных километров). За дополнительные 9950 долларов — доработки 10-ступенчатого автомата. Если клиент доплатит еще 8995 долларов, то машину оснастят дрэговым набором, включающим в себя 20-дюймовые колесные диски со сликами Nitto, модифицированный карданный вал и прочие аксессуары. «Трековый» пакет с 20-дюймовыми колесами и покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 — за 6995 долларов. В год планируется выпускать по сто таких снарядов.

Dodge Demon представят на Нью-Йоркском мотор-шоу, и дуэль между двумя монстрами не заставит себя ждать, хотя сравнение серийного автомобиля и заметно более мощного тюнинг-кара — занятие не слишком корректное.

Компания Chevrolet представила Camaro ZL1 в комплектации LE, самый быстрый и управляемый Camaro шестого поколения.

Даже стандартный ZL1 очень быстр — его максимальная скорость составляет 318 км/ч.

Фото: Hennessey Performance