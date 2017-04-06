Новый Audi A8: работа над ошибками BMW

Фирма Audi рассказала о кузове флагманского седана А8 четвертого поколения, премьера которого намечена на июль этого года. Впервые в кузове «восьмерки» в сочетании с алюминиевым сплавом используется углепластик.

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Пионером внедрения улепластика в массовые автомобили до недавнего времени считалась фирма BMW, выпустившая на мировой рынок две модели, i3 и «семерку» поколения G11/G12, в кузовах которых широко используется этот передовой материал. Впоследствии, однако, баварцы сочли свое увлечение карбоном преждевременным и слишком дорогим: новая «пятерка» получила кузов уже без карбона, хотя формально у нее та же модульная платформа CLAR, что и у «семерки».

И вот теперь, когда BMW фактически отреклась от углепластика, на сцену выходит новый Audi A8 с массивной углепластиковой поперечиной в задней части кузова. Сообщается, что только благодаря ей жесткость кузова на кручение увеличилась на 33%! Деталь имеет переменную толщину благодаря многослойной структуре (используется от 6 до 19 слоев в зависимости от распределения нагрузки), каждый слой изготовлен не из цельного углеродного полотна, а набран из лент шириной 50 мм, при этом ленты в каждом слое расположены по-разному: вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов.

Данное решение достаточно технологично. Во-первых, в качестве сырья можно использовать обрезки (то есть фактически отходы другого производства), что снижает стоимость детали. Во-вторых, выкладывать ленты в матрицу (а это ручной труд) проще, чем целиковую ткань, вероятность возникновения дефектов (складок, пузырьков воздуха) меньше. В-третьих, форма детали такова, что она достаточно легко вынимается из матрицы, нет сложных изгибов, отсутствует необходимость обработки и усиления стыковочных швов. В-четвертых, многослойность и разнонаправленная структура слоев дает жесткость, сопоставимую с таковой у детали, изготовленной из цельной углеродной ткани, то есть набранное из лент изделие можно использовать в силовой структуре кузова, что мы в данном случае и наблюдаем.

В теории производство углепластиковой поперечины не должно стоить очень дорого (ее себестоимость фирма Audi, к сожалению, не называет), а технология при кажущейся сложности довольно проста, хотя и трудоемка — сегодня такую деталь надлежащего качества вполне могут изготовить несколько частных специализированных мастерских в России. И главное, в Audi A8 карбоновая деталь одна, так что даже если ее производство вылетает в копеечку, то на общей стоимости автомобиля это сказывается несильно, а в имиджевом плане карбон в структуре кузова смотрится, конечно, очень выигрышно, «восьмерку» можно позиционировать на острие технического прогресса.

Основным материалом кузова, впрочем, остался алюминиевый сплав, его доля в общей структуре составляет 58%, но при этом боковины изготовлены из сверхвысокопрочной стали, а в передней части кузова используется обычная сталь, достаточно мягкая, способная эффективно погасить энергию удара в случае аварии. Используется в конструкции и магниевый сплав: из него изготовлена распорка между стойками передней подвески.

Общая жесткость кузова новой «восьмерки» по сравнению с предшественником увеличилась на 24%. Есть ли выигрыш в массе, пока неизвестно, но уже летом мы об этом узнаем.

Новый Audi A8: работа над ошибками BMW

Фото: Audi

Новый Audi A8: работа над ошибками BMW
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Отзывы о Audi A8 (1)

Audi 2001 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Машина S8 вроде в возрасте-но до сих пор актуальна! чувствуется КЛАСС машины! Тех.параметры, инновации и комфорт на высоте! Если шаришь в мат.части-недорога в обслуге(в сервисе за шилдик S натянут так что календарь майя будет ничто!!)!

Недостатки:

Если достанется живая машина-явных недостатков не будет!! При владении будете молодеть при каждой заводке!

Комментарий:

S-ку обычно насилуют потом скидывают(осматривайте,испытывайте(особенно АКПП) внимательней) ну и конечно(не бита, не крашена-машина детей в школу возить и ПАПУ на работу)На ней просто невозможно спокойно ездить..(эта подлецко-шайтанская электро педаль постоянно тебя подтягивает за правую ногу!!! И...

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Комментарии (1)

интересно как старение органики скажется на прочностных характеристиках 10ти и 20ти летних кузовов
машин которые завязаны на углепластик
и ремонт такого кузова — просто рай для кузовщиков
не факт правда что геометрию этого звездолета восстановят правильно
в общем готовьте кошельки пошире покупатели будещего А8 на вторичке

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