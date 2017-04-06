Шасси 2027: Renault готовится удивить китайцев

Концепткар Trezor, дебютировавший на Парижском мотор-шоу минувшей осенью, вышел по-французски смелым и приоткрыл дверь в мир Renault будущего. Такими дизайнеры видят перспективные модели — с мощными электромоторами (силовая установка Trezor развивает 350 л.с. и 380 Нм) и необычными решениями вроде подъемной верхней части кузова, обеспечивающей доступ в салон. Но это только начало — это первый шоу-кар в семействе экспериментальных машин, дающих некоторое представление о перспективных Renault.
Вторым станет концепт R.S. 2027 Vision, предвосхищающий формульные болиды будущего. Конечно же, это не более чем фантазия дизайнеров — гоночная техника продолжит развиваться под влиянием техрегламента. В частности, к сезону-2017 скорректированы размеры болидов, а аэродинамика претерпела серьезные изменения. Тем не менее в Renault продемонстрируют свое видение при поддержке главы формульной команды Сирила Абитебула и четырехкратного чемпиона мира Алена Проста. Технические подробности пока не раскрываются. Известно лишь, что в R.S. 2027 Vision заложены решения, которые со временем могут появиться на дорожных машинах.
- Разумеется, Renault не оставила без внимания Женевский автосалон. Там показали зверскую версию электрокара Zoe с силовой установкой совокупной мощностью 460 л.с.
- В конце прошлого года Renault обновила электрический «каблучок» Kangoo Z.E.
Фото: Renault