Китайцы запатентовали в России монструозный супервнедорожник

В апреле прошлого года китайская инжиниринговая компания IAT Automobile Technology шокировала посетителей Пекинского автосалона брутальным внедорожником Kalman King на базе фордовского пикапа. С тех пор о проекте ничего не было слышно, но на этой неделе машина внезапно «всплыла» на сайте российского Федерального института промышленной собственности.

Согласно приведенной на сайте ФИПС информации, заявка на патент промышленного образца китайского внедорожника подана 6 мая прошлого года, то есть практически сразу после его премьеры в Пекине, которая состоялась 26 апреля. Напомним, что автомобиль, выполненный в стилистике американского истребителя F-117 Nighthawk, использует узлы и агрегаты пикапа Ford F-450 Super Duty и снабжен 6,8-литровым бензиновым двигателем V10 мощностью 367 л.с. Детали интерьера тоже позаимствованы у американской машины, но имеют «эксклюзивную отделку», в том числе из чистого золота. Наценка за новый кузова астрономическая: китайцы просят за свою дивную машину 1,85 млн долларов, правда, пока неизвестно, выпущен ли хотя бы один товарный экземпляр.

Так или иначе, российское государство патент за номером 102874 заявителю (Бэйджинг Эс-Тех Технолоджи Ко.) выдало. Авторами промышленного образца значатся китайские граждане Жен Занг и Венруи Ли.

С какой целью китайцам понадобился патент в России, можно только гадать. Не исключено, что они рассчитывают продавать Kalman King нашим олигархам, но затея, честно говоря, сомнительная, да и сертификация супервнедорожника китайской конторе влетит в копеечку, придется еще увеличивать цену.

В феврале на сайте ФИПС были опубликованы изображения промышленных образцов седана и внедорожника, разрабатываемых НАМИ в рамках проекта «Кортеж».

Фото: auto.sina.com.cn