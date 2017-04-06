Стало известно, какими шинами чаще всего интересуются в Интернете

Шины традиционно являются сезонным товаром, и всплеск интереса к ним зависит от погодных условий. На основе поисковых запросов выявлены предпочтения покупателей по маркам в марте и названа средняя стоимость покрышки в интернет-пространстве.

Раньше всего летними покрышками покупатели начинают интересоваться на Юге (в Ростове-на-Дону пик спроса на шины приходится на середину марта), а поздний интерес наблюдается на Урале и в Сибири (Екатеринбург и Новосибирск активнее всего переобуваются в апреле), отмечают специалисты.

На Яндекс.Маркете в марте шины предлагали более 180 производителей, и это только по Москве. В рейтинге популярности лидировали финская марка Nokian и японская Toyo: на них приходится больше всего переходов с поисковика в интернет-магазины (по 9%). В топ-5 самых востребованных марок шин вошли также Yokohama — 8%, южнокорейский Hankook, который улучшил свои результаты, поднявшись с восьмой позиции до четвертой (6%), и на пятом месте расположилась немецкая компания Сontinental, на нее пришлось чуть менее 6% переходов в интернет-магазины.

(На графике результаты марок расположены по убывающей, без указания доли процента.)

Средняя стоимость шины, согласно интернет-сервису, в марте составила 6,2 тыс. рублей. Рост за год незначительный, в том же месяце 2016 года она обходилась на 150 рублей дешевле. Самые недорогие шины из бюджетных производителей предлагала южнокорейская Kumho: 4,9 тыс. рублей за штуку. Премиальный производитель на рынке шин — Michelin, в марте предлагал покрышки, средняя стоимость которых составила 8,9 тыс. рублей.

Согласно данным портала Авто.ру, больше четверти посетителей (27%) интересовались в марте подержанной резиной. 17% пользователей, которые при выборе б/у шин указывали ценовые предпочтения, искали дешевые предложения — стоимостью до 2 тыс. рублей за шину. Среди тех, кто хотел купить новую резину, таких было 5%.

Шины стоимостью около 10 тыс. рублей на вторичном рынке чаще всего искали владельцы больших кроссоверов и автомобилей премиальных марок (22%). Среди потенциальных покупателей новой резины таких было лишь 4,6%.

Специалисты Яндекс.Маркета ранее представили список автотоваров, которые чаще всего пользовались спросом в интернете в прошлом году. Лидером рейтинга стали автомобильные видеорегистраторы.

В сравнительном тесте летних шин размерности 225/45 R17 для автомобилей гольф-класса на этот раз участвовала «молодежь»: девять шин из двенадцати «За рулем» испытывал впервые.

Фото: «За рулем»