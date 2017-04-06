Правительство поделило 10 млрд «дорожных» рублей между регионами

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году в рамках программы «Развитие транспортной системы» межбюджетных трансфертов в размере 10 млрд рублей. Деньги получат бюджеты 49 субъектов Федерации.
В постановлении указывается, что деньги предоставят тем регионам, которые не участвуют в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» и, следовательно, не получают денежные средства в рамках другого проекта.
Согласно документу, самые крупные денежные вливания придутся на ремонт дорог в Крыму — 1 млрд рублей, Белгородской области — 435,7 млн, Севастополя — 400 млн, Ставропольского края — 377,8 млн и Ханты-Мансийского автономного округа — 348 млн рублей.
- Напомним также, что на другой дорожный проект — «Безопасные и качественные дороги» — выделено 30 млрд рублей и распределено между 34 субъектами РФ. Это целевые средства, направленные на сокращение мест концентрации ДТП на дорогах городов и пригородов. Отчитаться за освоение этих денег местные власти должны до 1 ноября 2017 года.
- Недавно министр транспорта Максим Соколов рассказал, что региональные дороги лишь на 40% соответствуют нормативам, в то время как для федеральных трасс этот показатель составляет 71%. Наиболее «убитые» участки дорог выявляют с помощью проекта «За безопасные и качественные дороги».
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС