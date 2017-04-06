Правительство поделило 10 млрд «дорожных» рублей между регионами

Средства выделены 49 субъектам Федерации на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности региональных, муниципальных и местных дорог.

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 году в рамках программы «Развитие транспортной системы» межбюджетных трансфертов в размере 10 млрд рублей. Деньги получат бюджеты 49 субъектов Федерации.

В постановлении указывается, что деньги предоставят тем регионам, которые не участвуют в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» и, следовательно, не получают денежные средства в рамках другого проекта.

Согласно документу, самые крупные денежные вливания придутся на ремонт дорог в Крыму — 1 млрд рублей, Белгородской области — 435,7 млн, Севастополя — 400 млн, Ставропольского края — 377,8 млн и Ханты-Мансийского автономного округа — 348 млн рублей.

  • Напомним также, что на другой дорожный проект — «Безопасные и качественные дороги» — выделено 30 млрд рублей и распределено между 34 субъектами РФ. Это целевые средства, направленные на сокращение мест концентрации ДТП на дорогах городов и пригородов. Отчитаться за освоение этих денег местные власти должны до 1 ноября 2017 года.
  • Недавно министр транспорта Максим Соколов рассказал, что региональные дороги лишь на 40% соответствуют нормативам, в то время как для федеральных трасс этот показатель составляет 71%. Наиболее «убитые» участки дорог выявляют с помощью проекта «За безопасные и качественные дороги».

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Комментарии (3)

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Крыму нормально перепало 1,4 млд. р))))

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+1

Сезон закапывания денег объявляется открытым.

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+4
Жигулин Алекснндр

Ну, без денег пока тоже не научились строить, нет?

PS Всё-таки дискуссии в комментах это нечто.
Денег не выделяют — почему власть ничего не делает с дорогами (Овальный на этом пиарится).
Выделили — опять не так...

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